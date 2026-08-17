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imago-sport-1072789134.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy

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Ele volta como um furacão: Mbappé acende o entusiasmo de Mourinho no Real Madrid

K. Mbappe
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6 minutos são suficientes

O astro francês Kylian Mbappé precisou de apenas 6 minutos para inaugurar sua conta de gols sob o comando do treinador José Mourinho, comprovando que sua simples presença aumenta a ferocidade do Real Madrid e muda tudo dentro da equipe.

O jogador demonstrou uma condição física que pede o início das competições oficiais e o fim do período de férias, tendo conseguido marcar em sua primeira e única partida da pré-temporada.

Graças à intensidade da pressão e à inteligência na movimentação, Mbappé antecipou um possível passe errado do jogador Schallenberg, conseguindo aproveitá-lo e superar o goleiro Loris Karius, confirmando sua enorme sede após ter iniciado os treinos na segunda-feira e marcado seu primeiro gol no domingo.

Segundo o jornal espanhol "As", o confronto teve a possibilidade de aumentar a produção ofensiva, quando Mbappé voltou a penetrar aos onze minutos e chegou à grande área, mas seu chute passou ao lado da meta.

Um minuto depois, teve uma chance ainda mais clara ao superar Katić na velocidade a partir de uma distância de quarenta metros, comprovando sua superioridade física sobre todos os jogadores do Schalke.

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Apesar de o goleiro Karius ter defendido seu chute, Mbappé provou seu retorno das férias com velocidades excepcionais, e não se limitou ao papel de artilheiro, mas brilhou como armador, recuperando a bola no meio de seu campo e enviando um passe longo preciso a Vinícius, para em seguida arrancar após um passe primoroso de Arda Güler e cruzar uma bola perigosa que Vinícius desperdiçou depois de ela ser tirada em cima da linha do gol, oferecendo o atacante francês 45 minutos em que se mostrou incontrolável.

O treinador José Mourinho manifestou sua enorme satisfação com o nível de Kylian Mbappé e dos demais integrantes da equipe, declarando sorridente após o amistoso contra a Fiorentina: "Na primeira partida com os bons jogadores, o Real Madrid apareceu na melhor forma".

Esses níveis refletem a evolução ascendente da equipe nesta pré-temporada calculada com precisão, e o maior mérito disso se deve a Mbappé, que deu maior eficácia ao esquema de jogo fixo de Mourinho no 4-2-3-1, além de contribuir para facilitar o brilho de Arda Güler, que fez mais uma grande partida e foi considerado o melhor do verão, mantendo a parceria ofensiva a demonstrar possibilidades ilimitadas.

Os indicadores vindos do centro de treinamento em Valdebebas confirmaram que o atacante francês voltou com uma condição física excelente, o que ele comprovou em campo, mantendo seu faro de gol que o levou a marcar dez gols com a seleção da França na Copa do Mundo.

O jogador demonstrou mudanças marcantes em sua velocidade e uma enorme paixão que não reconhece amistosos, especialmente depois de ter marcado, na temporada passada, 42 gols e dado 7 assistências sem conquistar um título coletivo desde sua chegada.

Esta etapa representa uma oportunidade decisiva de afirmação para todos, e especialmente para Mbappé, em um desafio determinante cuja primeira faísca foi acesa na cidade de Gelsenkirchen.

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