Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Traduzido por

Ele vira titular absoluto? Vinícius ameaça a revolução de Mourinho em Madri

Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Real Madrid
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
La Liga
Brasil
Costa do Marfim
Portugal
Espanha

Confronto em Madri

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O ex-zagueiro do Real Madrid Rafael Alkorta fez um alerta explícito à diretoria do clube e à comissão técnica: devolver Vinícius Júnior ao time titular pode desfazer todo o progresso conquistado pela equipe.

As declarações de Alkorta vieram após a nova vitória do Real Madrid, desta vez fora de casa, diante do Racing, um triunfo que reforçou a convicção do ex-defensor internacional de que uma verdadeira revolução está acontecendo no vestiário merengue.

Em sua análise na rádio "Cadena SER", Alkorta afirmou: "Finalmente podemos falar de um time. Nas duas últimas temporadas, o Real Madrid não era um time, mas apenas um grupo de indivíduos talentosos".

E acrescentou: "Quando você tem jogadores individuais extraordinários e consegue fazê-los jogar como um só sistema, você passa a ser capaz de disputar tudo. E parece que José Mourinho finalmente conseguiu construir um time coeso, com uma identidade que nos faltou por anos".

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 de nov. de 2026

SAN

SAN

As dúvidas sobre Vinícius: uma crise mental, não física

Mas, para além dos elogios ao trabalho coletivo, Alkorta se deteve no maior ponto de interrogação do novo projeto do Real Madrid: a situação do astro brasileiro Vinícius Júnior.

Ele expressou profundas dúvidas sobre a capacidade de Vinícius de se adaptar ao novo sistema, dizendo: "Tenho muitas dúvidas sobre o Vini. O problema não é físico de forma alguma, mas puramente mental. Ele será um jogador indispensável em algumas partidas, mas duvido de seu preparo mental para fazer o que Diomande faz em termos de sacrifícios e funções táticas".

Alkorta destacou: "Se ele quiser voltar ao caminho certo e recuperar seu lugar, terá que se esforçar em dobro e melhorar muitos aspectos de seu desempenho".

Situação complexa: ele aceitará o papel de reserva?

Essa visão foi apoiada pelo jornalista Antón Meana, que considerou que a situação do brasileiro já não é a mesma de antes, explicando: "A situação de Vinícius não é desesperadora, mas se tornou muito difícil. Seu lugar dentro do time mudou completamente".

Por sua vez, o jornalista Antonio Romero ressaltou o grande impacto do recém-chegado Yan Diomande e levantou o questionamento mais polêmico, dizendo: "Diomande é um jogador excepcional. Ele melhorou o desempenho de todo o time, e até o Cucurella apareceu melhor ao lado dele".

E prosseguiu: "Estamos falando de Vinícius, o segundo jogador mais caro do time e que renovou seu contrato recentemente. Vamos vê-lo como reserva permanente? Eu descartava totalmente essa ideia, mas agora mudei de opinião. Ele terá que trabalhar duro, porque Diomande é titular absoluto".

Romero encerrou seu alerta reafirmando que Mourinho não arriscará o que construiu, dizendo: "Tenho muita dificuldade em imaginar Mourinho mudando a escalação nos grandes jogos para jogar com três atacantes a fim de agradar qualquer jogador, pois essa decisão anularia todo o progresso que foi alcançado".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google