O ex-zagueiro do Real Madrid Rafael Alkorta fez um alerta explícito à diretoria do clube e à comissão técnica: devolver Vinícius Júnior ao time titular pode desfazer todo o progresso conquistado pela equipe.

As declarações de Alkorta vieram após a nova vitória do Real Madrid, desta vez fora de casa, diante do Racing, um triunfo que reforçou a convicção do ex-defensor internacional de que uma verdadeira revolução está acontecendo no vestiário merengue.

Em sua análise na rádio "Cadena SER", Alkorta afirmou: "Finalmente podemos falar de um time. Nas duas últimas temporadas, o Real Madrid não era um time, mas apenas um grupo de indivíduos talentosos".

E acrescentou: "Quando você tem jogadores individuais extraordinários e consegue fazê-los jogar como um só sistema, você passa a ser capaz de disputar tudo. E parece que José Mourinho finalmente conseguiu construir um time coeso, com uma identidade que nos faltou por anos".

As dúvidas sobre Vinícius: uma crise mental, não física

Mas, para além dos elogios ao trabalho coletivo, Alkorta se deteve no maior ponto de interrogação do novo projeto do Real Madrid: a situação do astro brasileiro Vinícius Júnior.

Ele expressou profundas dúvidas sobre a capacidade de Vinícius de se adaptar ao novo sistema, dizendo: "Tenho muitas dúvidas sobre o Vini. O problema não é físico de forma alguma, mas puramente mental. Ele será um jogador indispensável em algumas partidas, mas duvido de seu preparo mental para fazer o que Diomande faz em termos de sacrifícios e funções táticas".

Alkorta destacou: "Se ele quiser voltar ao caminho certo e recuperar seu lugar, terá que se esforçar em dobro e melhorar muitos aspectos de seu desempenho".

Situação complexa: ele aceitará o papel de reserva?

Essa visão foi apoiada pelo jornalista Antón Meana, que considerou que a situação do brasileiro já não é a mesma de antes, explicando: "A situação de Vinícius não é desesperadora, mas se tornou muito difícil. Seu lugar dentro do time mudou completamente".

Por sua vez, o jornalista Antonio Romero ressaltou o grande impacto do recém-chegado Yan Diomande e levantou o questionamento mais polêmico, dizendo: "Diomande é um jogador excepcional. Ele melhorou o desempenho de todo o time, e até o Cucurella apareceu melhor ao lado dele".

E prosseguiu: "Estamos falando de Vinícius, o segundo jogador mais caro do time e que renovou seu contrato recentemente. Vamos vê-lo como reserva permanente? Eu descartava totalmente essa ideia, mas agora mudei de opinião. Ele terá que trabalhar duro, porque Diomande é titular absoluto".

Romero encerrou seu alerta reafirmando que Mourinho não arriscará o que construiu, dizendo: "Tenho muita dificuldade em imaginar Mourinho mudando a escalação nos grandes jogos para jogar com três atacantes a fim de agradar qualquer jogador, pois essa decisão anularia todo o progresso que foi alcançado".