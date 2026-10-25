Ele vai voltar? Courtois desafia o comunicado oficial do Real Madrid antes do Clássico

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, está otimista quanto à possibilidade de participar do confronto do clássico contra o Barcelona, marcado para este domingo, depois de ter iniciado a recuperação de uma gripe, em meio à possibilidade de viajar com a equipe para disputar a partida.

O Real Madrid havia anunciado, na manhã de domingo, a exclusão do goleiro belga do confronto aguardado por causa da doença, mas Courtois está otimista quanto à possibilidade de viajar, se juntar à equipe e se preparar para participar do duelo, segundo o jornal britânico "The Athletic".

Vale lembrar que a delegação do Real Madrid já chegou à cidade de Barcelona, no início da tarde deste domingo, sem o goleiro belga.

Courtois tem 34 anos e é o goleiro titular da equipe sob o comando de José Mourinho, tendo participado de todas as partidas do Real Madrid nesta temporada, enquanto Andriy Lunin, o goleiro reserva, se prepara para suprir a sua ausência caso se confirme a impossibilidade de ele participar.

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Os dois goleiros estão no elenco do Real Madrid desde 2018, e o goleiro ucraniano Lunin disputou 43 partidas no Campeonato Espanhol ao longo das últimas cinco temporadas, sempre que Courtois esteve ausente.

O Real Madrid adota uma postura cautelosa quanto à possibilidade de participação de Courtois na partida de domingo, já que Illya Voloshyn, o terceiro goleiro do clube, viajou com a delegação do time principal.

Voloshyn, que participou da seleção ucraniana sub-20, nunca atuou em nenhuma partida pelo time principal de clubes.

Sergio Mestre é o outro goleiro presente na lista do Real Madrid para a partida.

Courtois segue sendo um dos elementos fundamentais do Real Madrid, além de apresentar atuações de destaque com a equipe durante a atual temporada, depois de ter consolidado sua posição não apenas como o primeiro goleiro do clube merengue, mas também como um dos melhores goleiros do mundo, tendo mantido sua meta invicta em 98 partidas pelo Campeonato Espanhol.

Courtois disputa sua nona temporada com o Real Madrid, ao qual se juntou vindo do Chelsea no verão de 2018, conquistando com o clube 12 títulos, entre eles três títulos do Campeonato Espanhol e dois títulos da Liga dos Campeões da Europa.

O contrato do goleiro belga na capital espanhola se encerra ao fim da atual temporada, mas espera-se que ele renove o contrato por mais 12 meses, para seguir com a equipe até 2028.

O Real Madrid entra na partida com uma desvantagem de 6 pontos em relação ao Barcelona, líder da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, mas os resultados da equipe melhoraram nas últimas semanas, após conquistar duas vitórias sobre Sevilla e Leipzig.