José Mourinho, do Real Madrid, acredita que a disciplina não se opõe à imaginação, uma convicção clara em sua filosofia de treinador, já que a equipe precisa de mecanismos definidos para garantir que o jogo flua da maneira desejada, mas também precisa de jogadores capazes de sair dos papéis preestabelecidos, aproveitar os espaços e transformar um ataque aparentemente comum em uma chance de gol.

E é a partir desse equilíbrio entre disciplina e talento individual que o treinador português busca construir uma identidade ofensiva para o Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Arda Güler, Bellingham e Bernardo Silva são os principais jogadores capazes de aplicar essa ideia, graças à sua capacidade de receber a bola entre as linhas, mudar o ritmo do jogo, cooperar em espaços reduzidos e encontrar soluções quando a partida parece fechada.

O objetivo não é limitar a criatividade deles, mas colocá-la a serviço do sistema coletivo, permitindo que a equipe mantenha o ataque sem comprometer seu equilíbrio.

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O Real Madrid tem mil maneiras de machucar

O jornal apontou que o Real Madrid possui diversas maneiras de causar dano aos seus adversários, diante da variedade que caracteriza seus métodos ofensivos.

Os números registrados no estádio Santiago Bernabéu sustentam essa visão, já que o Real Madrid venceu as sete partidas que disputou em casa e marcou 23 gols, a uma média de 3,29 gols por jogo. Esses números refletem a capacidade da equipe de criar perigo e chegar ao gol dos adversários de diferentes maneiras.

As vitórias em todas as sete partidas representam a melhor prova do sucesso da equipe em recuperar a confiabilidade que sempre marcou seu desempenho em casa, antes de perdê-la nas últimas temporadas.

O Real Madrid não depende de um único estilo para chegar às redes, já que marcou seus gols por meio de transições rápidas, lances individuais, bolas paradas, ataques organizados, cruzamentos, bolas de rebote e finalizações de fora da área.

Essa variedade multiplica a dificuldade da tarefa dos adversários, além de proporcionar aos jogadores com capacidades criativas as condições adequadas para mostrar seu potencial.

O verdadeiro teste

Para encontrar um retrospecto goleador melhor do Real Madrid em suas sete primeiras partidas em casa em uma única temporada, é preciso voltar à temporada 2011-2012, quando a equipe marcou 26 gols.

E aquele foi o Real Madrid que quebrou recordes ao conquistar 100 pontos no Campeonato Espanhol.

Ainda assim, há espaço para evolução, já que a equipe continua desperdiçando chances, e sua produtividade ofensiva nem sempre se reflete nos resultados ao máximo possível, pois criar um grande número de chances é um ponto forte, mas o próximo passo é transformar essa quantidade de oportunidades em uma vantagem decisiva.

Mourinho busca manter a tendência ofensiva direta e a ambição do Real Madrid, trabalhando para aumentar a precisão dos ataques e melhorar a gestão dos momentos em que a equipe precisa proteger seu gol.

E é aí que surge o maior desafio no domingo, quando Barcelona e Real Madrid se enfrentam no estádio Camp Nou, em um confronto que obriga a equipe merengue a levar suas capacidades ofensivas a condições diferentes, longe da vantagem de jogar no estádio Santiago Bernabéu e diante de um adversário que vai testar a precisão de seus jogadores na tomada de decisões.

E a importância do clássico não se limitará a testar os talentos individuais dos jogadores do Real Madrid, mas se estenderá também à medição da capacidade do sistema tático de sustentar esses talentos em uma partida do mais alto nível competitivo.

Por isso, Mourinho quer dar aos seus jogadores criativos a liberdade necessária para inovar e fazer a diferença, mas essa liberdade precisa de um sistema integrado que garanta transformar a criatividade em retorno efetivo dentro de campo.



