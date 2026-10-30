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Hussein Hamdy
Traduzido por

Ele vai conquistar a confiança de Flick? O golpe do clássico dá ao astro do Barcelona uma tábua de salvação

H. Flick
A. Balde
Barcelona
Real Madrid
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X. Espart
Alemanha
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O jogador Alejandro Baldé tem uma nova oportunidade de mudar os rumos de sua temporada no Barcelona, depois que a lesão de seu jovem companheiro de equipe Xavi Espart, que pode afastá-lo por um período maior do que o esperado, chegando a dois meses, durante o Clássico contra o Real Madrid, mudou os cálculos de Hansi Flick quanto à posição de lateral-esquerdo e abriu a porta para um novo cenário para o defensor espanhol.

Segundo o jornal espanhol "As", Baldé, que ficou praticamente fora dos cálculos do técnico alemão ao longo dos últimos meses, tem agora a chance de recuperar seu espaço e provar que merece mais minutos em campo.

Até o momento, o jogador disputou apenas 88 minutos, divididos em duas partidas pelo Campeonato Espanhol contra o Racing Santander e o Real Madrid, e uma partida pela Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain.

O lateral-esquerdo havia desempenhado um papel importante no Barcelona, mas terminou a temporada passada perdendo posições na ordem de opções, atrás de João Cancelo, e entrou no período de transferências do verão em meio a dúvidas sobre seu futuro no clube.

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Surgiu a possibilidade de sua saída do clube catalão, diante do interesse de alguns clubes da Premier League em sua situação, mas o jogador decidiu seguir no Barcelona e lutar para recuperar seu lugar.

Flick já havia comunicado ao jogador a necessidade de dar um passo à frente, algo que também confirmou em declarações públicas, tanto no nível do desempenho dentro de campo quanto no comprometimento com as exigências do futebol profissional.

O técnico alemão considerava que Baldé já não evoluía da forma necessária e que tinha uma grande margem para melhorar, para além de suas capacidades físicas e técnicas, que não eram colocadas em dúvida.

O desentendimento entre as duas partes atingiu seu ápice antes do início da caminhada do Barcelona no Campeonato Espanhol contra o Elche, depois que Flick decidiu deixar Baldé de fora da lista do jogo por razões técnicas, momento em que Xavi Espart ocupou a posição de lateral-esquerdo, aproveitando a oportunidade para convencer o técnico alemão de suas capacidades.

Após novas conversas entre o treinador e o jogador, a tensão entre eles diminuiu, e Baldé aceitou o desafio de recuperar novamente a confiança de Flick. Porém, a mensagem do técnico, conhecido por manter firmes suas ideias e convicções, permaneceu inalterada, já que ele insistiu na necessidade de melhorar seu nível e provar que está pronto para disputar uma vaga de titular, dando especial importância ao seu comportamento e comprometimento.

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