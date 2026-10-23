Os jogadores do Barcelona esperam decidir o duelo do clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo, e abrir uma vantagem de 9 pontos na liderança da tabela caso conquistem a vitória, em um confronto que carrega grande importância para o clube catalão, que busca aproveitar a oportunidade para reforçar sua posição diante de seu rival tradicional.

Rodri, meio-campista do Barcelona, falou em declarações à rede "DAZN" sobre o aguardado confronto, que será o seu primeiro clássico em quase 7 anos, já que sua última aparição contra o Real Madrid remonta à temporada 2018-2019, quando era jogador do Atlético de Madrid.

Rodri comentou sobre José Mourinho, treinador do Real Madrid, elogiando sua personalidade forte e sua abordagem tática, apontando a diferença entre sua filosofia e o estilo adotado pelo Barcelona.

Disse o meio-campista: "Sabemos que é um treinador com uma grande personalidade. É uma pessoa muito decidida e tem uma filosofia muito clara. Sempre eleva o nível da competição dentro de sua equipe, e tem um estilo diferente do nosso".

Rodri afirmou que o Barcelona espera um confronto difícil diante do Real Madrid, que entrará na partida com a ambição de conquistar a vitória e responder a seus resultados recentes no clássico, apontando que a equipe merengue venceu apenas duas das últimas 7 partidas entre os rivais, o que lhe dá uma motivação adicional antes do jogo de domingo.

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E acrescentou: "Esperamos que o Real Madrid dê tudo de si. Venceu duas das últimas 7 partidas de clássico, e vai buscar a revanche".

O jogador do Barcelona não ignorou o recente tropeço de sua equipe diante do Paris Saint-Germain, mas ressaltou que isso não afetará as ambições do time nem seu desejo de continuar conquistando êxitos, reafirmando que os jogadores mantêm sua mentalidade competitiva antes do aguardado confronto.

Rodri encerrou suas declarações reafirmando a continuidade da motivação dentro da equipe catalã, dizendo: "Chegamos após esse tropeço em Paris, mas mantemos a mentalidade e o desejo de continuar conquistando grandes coisas".