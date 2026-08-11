Há semanas os dirigentes do Borussia Dortmund adotaram um voto de silêncio quando o assunto é o já documentado e também fortíssimo interesse em Said El Mala, do Colônia. Os dois clubes negociam há bastante tempo com dureza. Seria preciso acontecer o impossível para que o BVB não concluísse a transferência do jogador de 19 anos.

Mas, de dezenas de milhares de declarações de jogadores de futebol nos últimos anos, já se sabe: nesta indústria, não se deve descartar nada. E é aí que entra Giannis Konstantelias. O jogador de 23 anos do PAOK, de Thessaloniki, deve ser o plano B do Dortmund caso a negociação por El Mala não dê certo.

"Um pouco de velocidade e um pouco de drible no um contra um certamente são elementos que estamos buscando", revelou recentemente ao menos isso o diretor esportivo do BVB, Ole Book, sobre o perfil de jogador procurado. Faz bastante sentido, afinal atualmente não há ninguém no elenco que represente essas características. Karim Adeyemi havia sido repassado ao Barcelona.

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Insana novela de transferências envolvendo Giannis Konstantelias e o Stuttgart

Konstantelias reúne plenamente esse tipo de qualidades. Seus pontos fortes são o controle curto da bola, o drible, uma técnica excelente, além de boa visão de jogo entre as linhas. O grego é ambidestro, seguro no passe e pode atuar com flexibilidade como meia clássico ou pelos lados do campo.

O fato de Book ter de entrar em contato com o PAOK, campeão grego de 2024, caso o nome de Konstantelias, contra as expectativas, volte mesmo a esquentar, beira um milagre. O jogador de 18 partidas pela seleção, que até aqui disputou 189 jogos oficiais por seu clube formador, com 44 gols e 26 assistências, já esteve várias vezes perto de sair.

Book faria bem, em caso de necessidade, em ligar para seu colega Fabian Wohlgemuth, do Stuttgart. O diretor esportivo do clube suábio viveu exatamente há um ano uma verdadeira odisséia para levar Konstantelias ao Neckar - e fracassou.

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"Presidente da pistola" do PAOK proíbe transferência de Konstantelias

Mas não por culpa própria. E sim por Ivan Savvidis, um empresário russo-grego e presidente do PAOK há quase dez anos. Vale lembrar: Savvidis é aquele que, em março de 2018, em um jogo acalorado entre PAOK e AEK Atenas, depois de um gol anulado, invadiu o gramado furioso com uma pistola presa ao cinto para cobrar satisfações do árbitro. O Campeonato Grego foi então interrompido por três semanas e, quatro anos depois, o homem de 67 anos recebeu uma pena de 25 meses com suspensão condicional.

Savvidis não queria liberar Konstantelias em hipótese alguma, mas acabou cedendo diante do desejo de transferência do jogador e da perspectiva de receber os 20 milhões de euros em taxa de transferência pretendidos do Stuttgart. Só que ele não contava com os torcedores extremamente emocionais do PAOK. Eles foram para cima - e isso ainda é dizer pouco - e fizeram críticas pesadas à postura do clube, que queria deixar sair justamente o melhor jogador do elenco na temporada do centenário.

E assim Konstantelias recebeu, no portão do aeroporto de Amsterdã, pouco antes de embarcar para Stuttgart, uma ligação de Savvidis. O conteúdo: transferência cancelada, volte imediatamente para o centro de treinamento em Haia. Alguns dias depois, Konstantelias e Savvidis apareceram em uma foto com o polegar para cima e trocaram afagos em declarações de aparência encenada - porque Konstantelias havia renovado seu contrato até 2029.

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"Como se estivesse assistindo a Neymar": Giannis Konstantelias brilhou cedo

Konstantelias terminou a temporada passada com 14 gols e nove assistências em 40 partidas. Ao que tudo indica, ele se livrou imediatamente da novela da transferência e passou a se tornar cada vez mais o líder da equipe. O capitão do PAOK, Dimitris Pelkas, escreveu em seu story no Instagram: "Um pequeno mágico entre nós."

Aliás, Konstantelias conhece bem transferências frustradas, desde a juventude. Três anos antes de estrear, em setembro de 2021, em uma competição internacional e ser chamado pela mídia grega de "talento de 18 quilates", Konstantelias passou por um período de testes no Barcelona. Os catalães ofereceram 500 mil euros pelo então jogador de apenas 15 anos. Bayern de Munique e Fulham também fizeram proposta, e Ajax e Chelsea igualmente demonstraram interesse.

Mas o PAOK insistiu em uma quantia de sete dígitos. Ninguém quis pagar isso, então Konstantelias permaneceu no clube ao qual chegou em 2013. E vindo do clube amador Agia Paraskevi, da cidade natal de Konstantelias, Volos. Lá ele já havia causado grande espanto quando criança. Alexandros Malakasiotis, então diretor da academia do clube, disse sobre ele: "Um jogador como ele não aparece todos os dias. Nem mesmo a cada 50 anos. Ele tem dons únicos. Para mim, é um fenômeno. Quando está no um contra um, é como se você estivesse assistindo a Neymar."

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"Pode fazer coisas mágicas": este é o ídolo de Giannis Konstantelias

O brasileiro foi chamado certa vez por Konstantelias de "meu maior ídolo", pois: "Acho o estilo de jogo dele mais atraente do que o de qualquer outro." O seu próprio ele descreveu como "criativo, quero sempre dar algo a mais no terço final do campo".

Ele quase conseguiu fazer isso na temporada seguinte ao título conquistado na última rodada, pelo Red Bull Salzburg. Na época, Konstantelias tinha 21 anos, e seu companheiro austríaco de equipe Stefan Schwab disse sobre ele à kicker: "Ele é um tipo de jogador ofensivo que pode atuar basicamente em qualquer sistema. Tem uma técnica excelente. Tem velocidade, é bom com a bola, pode passar por adversários, pode acionar outros jogadores. É um jogador extraordinário, que pode fazer coisas mágicas. Tem absolutamente a qualidade para jogar em uma liga de ponta."

Mas, como já se podia imaginar, a transferência não se concretizou apesar das ofertas milionárias de Salzburg. O PAOK só liberou Konstantelias uma vez, ainda que apenas por 162 dias. No clube belga KAS Eupen, ele atuou por empréstimo no segundo turno da temporada 2021/22, entre outros, sob o comando do técnico alemão Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: plano B do BVB, interesse da Juventus de Turim

Estatisticamente, a passagem, com apenas 157 minutos em campo e sem nenhuma partida como titular em oito jogos disputados, não parece exatamente animadora. Mas, para seu desenvolvimento, a curta experiência no exterior foi enormemente importante. Depois disso, Konstantelias foi se tornando cada vez mais a grande sensação do PAOK.

E agora já é verão de novo. Mais uma vez há inúmeros rumores sobre o meio-campista, e uma pista quente leva, por exemplo, à Juventus de Turim. Talvez Konstantelias em breve se torne a maior venda da história do tradicional clube. Esse ranking é liderado por Stefanos Tzimas, transferido em 2025 para o Nürnberg, negócio com o qual o PAOK arrecadou ao todo cerca de 22 milhões de euros.

Ao que parece, Konstantelias já se acostumou com o tumulto em torno de seu nome. Será que desta vez a transferência vai acontecer? De toda forma, ele não se deixa afetar por seu futuro incerto, algo que demonstra muito claramente neste momento: em três jogos das eliminatórias da Liga Europa, já marcou três gols e deu uma assistência.

Giannis Konstantelias: um panorama de sua carreira profissional