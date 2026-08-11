Alvarez havia retornado a Madri na segunda-feira, após suas férias prolongadas por causa da Copa do Mundo. Segundo reportagem do Mundo Deportivo, ele queria aproveitar essa oportunidade para reforçar seu desejo de saída em conversas pessoais com o técnico Diego Simeone e o diretor-presidente Miguel Angel Gil Marin. No entanto, os dois não teriam sido encontrados no centro de treinamento. Simeone estaria atualmente em Ibiza, supostamente para um curto período de férias de dois dias.

Depois disso, Alvarez teria "explodido", de acordo com a reportagem. O atacante de 26 anos acredita que às duas figuras mais importantes do Atlético falta coragem para enfrentar a situação e falar com ele pessoalmente.

Enquanto isso, Alvarez teria informado às pessoas presentes no centro de treinamento que sua paciência havia se esgotado e que isso traria consequências. Há especulações sobre a possibilidade de uma greve de treinos. "Não contem comigo", Alvarez teria dito. A frase "Estou fora" também teria sido pronunciada.

Julian Alvarez já havia reforçado publicamente seu desejo de sair

Alvarez vem pressionando há semanas por uma transferência para o Barcelona e se apoia em uma suposta promessa feita em fevereiro. Os catalães já teriam oferecido 120 milhões de euros há algumas semanas, mas o Atlético teria remetido à multa rescisória de 500 milhões fixada no contrato válido até 2030.

Já durante a Copa do Mundo, na qual Alvarez foi derrotado pela Espanha com a Argentina na final, ele havia pedido publicamente para ser liberado. "Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder ou fingir que não está acontecendo nada", disse Alvarez à ESPN. "Tento ser uma pessoa honesta. E falei de forma aberta e honesta com as pessoas do clube com quem eu precisava falar. Acho que uma transferência é o melhor para todos, e quero realizar meus sonhos."

Alvarez somou 20 gols e nove assistências em 49 partidas oficiais pelo Atlético na temporada passada. O clube o havia levado de Manchester City para Madri em 2024 por 75 milhões de euros. Os madrilenos iniciam a nova temporada em 19 de agosto, com um jogo em casa contra o Málaga.