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Hussein Hamdy
Traduzido por

Ele resolve a crise? Um reforço importante para Flick antes do duelo contra o Atlético de Madrid

H. Flick
A. Christensen
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
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Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
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Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu boas notícias durante a sessão de treinos da equipe, após a vitória sobre o Deportivo Alavés no estádio Spotify Camp Nou, depois que Andreas Christensen voltou a treinar com o grupo, um passo importante dentro de seu programa de recuperação da lesão muscular que sofreu no músculo reto femoral anterior da coxa esquerda.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o zagueiro dinamarquês sofreu a lesão no dia 19 de setembro, durante o confronto entre Barcelona e Sevilla no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, antes de voltar aos treinos coletivos de forma parcial, após um mês e meio de sua entrada na lista de lesionados.

Christensen participou de parte dos treinos de reabilitação do Barcelona, enquanto os jogadores que disputaram a partida contra o Alavés como titulares ficaram de fora do treino no gramado do estádio Camp Tito Vilanova, dentro da cidade esportiva Joan Gamper, onde se limitaram a realizar treinos de recuperação na academia, com o trabalho de bola restrito aos jogadores que tiveram menos minutos em campo.

A sessão de treinos também contou com a participação do quarteto jovem do Barcelona Atlètic, Álex Campos, Guillem Víctor, Ebrima Tunkara e Hamza Abdelkarim, após já terem sido incluídos na lista da equipe na última partida, sem que nenhum deles tenha tido a oportunidade de entrar em campo.

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Espera-se que fique claro se os quatro jogadores manterão seus lugares na lista do Barcelona para o confronto contra o Aston Villa, marcado para a próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, no estádio da equipe catalã.

Por outro lado, as chances de Christensen conseguir a liberação médica antes do confronto europeu parecem bastante reduzidas, a menos que ocorra uma grande surpresa, já que o Barcelona realizará apenas uma sessão completa de treinos como preparação para o jogo contra a equipe inglesa, além de que o afastamento do zagueiro dinamarquês dos gramados por várias semanas torna sua preparação para disputar uma partida de alto nível depois de amanhã algo bastante difícil.

Dependendo da evolução do quadro de Christensen ao longo do próximo período, suas chances de se juntar à lista do Barcelona para o confronto contra o Atlético de Madrid no estádio Riyadh Air Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol, serão grandes.

Flick havia falado sobre a crise de lesões que atinge a defesa do Barcelona, após a goleada sobre o Alavés, afirmando: "Ainda não sabemos quando eles vão voltar, mas estamos trabalhando nisso. A evolução de seus quadros é boa, mas nossa situação não é ideal. Teremos que resistir durante as duas próximas partidas, e espero o retorno de um ou dois jogadores. Não queremos arriscar, e depois teremos um período de duas semanas para recuperar os jogadores. Vamos ver como lidaremos com a situação, pois precisamos de todos os nossos jogadores até o fim da temporada".

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