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Christian Guinin
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Ele quer conversar pessoalmente com Hansi Flick: astro da Serie A aberto a uma transferência para o Barcelona

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Alessandro Bastoni foi associado diversas vezes a uma transferência para o FC Barcelona. Ela vai acontecer agora no inverno?

Segundo reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, o zagueiro italiano estaria aberto a uma transferência na próxima janela.

Embora Baston se sinta bem em seu atual clube, a Inter de Milão, ele não quer descartar uma possível mudança de ares. Por isso, o jogador de 27 anos pretende conversar em breve com o técnico do Barcelona, Hansi Flick, para avaliar se uma transferência para o clube catalão seria do interesse de ambas as partes.

Bastoni já era considerado um forte candidato a reforçar o Barcelona no verão. Flick seria um grande admirador do zagueiro e teria apoiado sua contratação. Segundo diversas reportagens, porém, o próprio jogador decidiu, na época, permanecer em Milão.

Não está claro se a situação mudou. O fato é que o contrato de Bastoni com a Inter é válido apenas até 30 de junho de 2028. Assim, a próxima janela de transferências seria uma das últimas oportunidades para os nerazzurri venderem o jogador da seleção italiana por um valor de transferência adequado.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
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Inter de Milão vai liberar Alessandro Bastoni?

Do ponto de vista esportivo, Bastoni seria uma perda significativa para a equipe de Milão. O jogador de 27 anos é titular absoluto no time de Cristian Chivu e já entrou em campo 11 vezes na atual temporada, considerando todas as competições.

Barcelona e Flick, por sua vez, procuram um zagueiro que possa ocupar de forma permanente a vaga ao lado de Pau Cubarsi. Atualmente, Gerard Martin é quem mais atua na posição, já que Eric Garcia e Andreas Christensen estão fora por lesão.

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