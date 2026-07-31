Por mais que se procure ou se pergunte a alguém, até aqui ninguém na Holanda comparou Tim van der Leij a Erling Haaland. Ainda assim, foi dito que quando o VfB Stuttgart contratou o atacante de 20 anos do RKC Waalwijk, no país vizinho ele já seria chamado de "Haaland 2.0". Mas isso apenas na mídia alemã.

Bem, as semelhanças visuais não são, em sentido literal, tiradas da cartola. Van der Leij tem, como o norueguês, uma longa cabeleira, que ele doma com uma faixa na cabeça quando joga. E ele também é muito alto, com 1,93 metro, apenas ligeiramente menor que o ex-jogador do Dortmund.

Mas, ao ver Van der Leij jogar, ele lembra muito mais um ex-jogador do Stuttgart. Como o holandês, apesar da estatura imponente, tem qualidades excelentes especialmente no aspecto técnico, é fácil pensar em Nick Woltemade.

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Quantas vezes Tim van der Leij marcou antes de sua passagem pelo VfB Stuttgart?

Os suábios desembolsaram 1,2 milhão de euros pelo atacante, que até agora não atuou por nenhuma seleção de base, mas ainda assim viveu uma ascensão meteórica. Van der Leij foi formado certa vez durante três anos pelo PSV Eindhoven, antes de jogar entre 2017 e 2025 pelo Vitesse Arnhem. Lá, marcou 25 gols em 59 jogos oficiais por U18, U19 e U21.

Como o Vitesse esteve à beira de perder a licença no verão passado e, por isso, ele estava disponível sem custos de transferência, o Waalwijk, rebaixado da Eredivisie, agiu. A mudança para o clube ioiô holandês na segunda divisão levou van der Leij de volta à sua província natal de Noord-Brabant e o fez brilhar de imediato.

É verdade que o Waalwijk, sexto colocado, acabou não conseguindo o retorno imediato nos playoffs, mas o fato de ter chegado até ali teve muito a ver com van der Leij. Ele marcou 13 vezes na liga e, na copa, balançou as redes quatro vezes em três partidas. Esse aproveitamento, assim como seu desenvolvimento como titular, bastaram para levá-lo ao VfB e lhe render um contrato até 2030.

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"Nada lógico": Tim van der Leij se surpreende com transferência para o VfB Stuttgart

Lá, ele está inicialmente previsto para a segunda equipe, na 3ª divisão, para se adaptar ao novo ambiente. Mas sua contratação foi anunciada pelos canais dos profissionais, e van der Leij também posou ao lado do diretor esportivo Christian Genter na assinatura do contrato. O exemplo para Van der Leij agora deve ser seu compatriota Ramon Hendriks, representado pela mesma agência. O jogador de 24 anos também chegou há dois anos para atuar primeiro no time B, mas rapidamente se firmou como titular entre os profissionais.

Para van der Leij, o salto para a Alemanha é grande de qualquer forma. "O Stuttgart II joga a 3ª divisão, que, vale lembrar, também é uma liga forte. Em alguns clubes, jogo diante de 20 mil ou 30 mil torcedores. Loucura, né? Isso é bem mais do que numa noite de sexta-feira em Waalwijk", disse ele recentemente à revista holandesa de futebol Voetbal International.

Lá, o atacante ambidestro mostrou grande surpresa pelo fato de terem sequer notado seu nome às margens do Neckar. Ele usou várias vezes a palavra "bizarro" para descrever sua transferência. "Sinceramente, eu também não esperava esse passo, claro", disse van der Leij. "Da equipe sub-19 do Vitesse para o VfB em apenas um ano: isso não soa exatamente lógico."

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Qual é a perspectiva de Tim van der Leij no VfB Stuttgart?

Diante disso, ele chegou até a ter dúvidas se deveria mesmo aceitar a oferta lucrativa. "Conversei sobre isso em casa. Será que tudo isso não está indo rápido demais? Não seria melhor esperar mais um pouco? Mas era uma oportunidade tão grande que eu simplesmente não podia deixá-la passar. Quem pode dizer que eles voltarão na próxima temporada? Eu precisava agarrar essa chance. Foi assim que eu senti."

Será interessante acompanhar como serão as perspectivas de van der Leij em Stuttgart. Na vitória por 7 a 0 em amistoso, recentemente em Balingen, ele já atuou por 45 minutos pela equipe de Sebastian Hoeneß. Depois dos primeiros treinos com o time principal, o holandês muito provavelmente também seguirá para o próximo período de treinamentos em Grassau.

Hoeneß não tem em seu elenco um centroavante alto e fisicamente imponente. Ermedin Demirovic é oito, e Deniz Undav até 14 centímetros menor do que van der Leij, que foi chamado de "máquina" por seu ex-treinador em Arnhem, Rüdiger Rehm, em entrevista ao Heilbronner Stimme.

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Esses são os pontos fortes de Tim van der Leij

Assim como Woltemade em outros tempos, van der Leij leva vantagem no jogo aéreo graças à sua estrutura física, mas, como jogador de referência, também consegue segurar e proteger muito bem a bola. Na área, mostrou pelo Waalwijk grande objetividade e foi letal graças a um ótimo posicionamento, seja de cabeça ou com os pés. Além disso, apresentou um comportamento convincente na pressão. Uma certa incansabilidade e muita energia caracterizam seu jogo.

"O mais louco é que, quando eu era pequeno, sempre dizia ao meu pai que um dia queria jogar na Bundesliga", afirmou van der Leij, que espera, "se tudo correr bem", conseguir entrar "algum dia" no elenco profissional: "Talvez até em um jogo da Liga dos Campeões. Isso seria realmente muito legal."

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Tim van der Leij no VfB Stuttgart: situação comparável à do ano passado

Até lá, naturalmente, ainda há um caminho muito longo. Muito provavelmente o mais longo que ele teve de percorrer em sua carreira até agora. Mas nada está descartado, também do lado do VfB. Uma situação que provavelmente parecerá familiar a van der Leij.

Isso porque também em Waalwijk ele foi contratado como segundo atacante, atrás do camisa 9 já estabelecido. Naquela época também se dizia que van der Leij ainda precisava de tempo, e depois se veria. Pouco depois, ele se tornou indispensável e passou a estar na boca do povo. Só a comparação com Haaland é que simplesmente não ocorreu a ninguém na Holanda.

Tim van der Leij: números de sua carreira