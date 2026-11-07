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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Ele perdeu a cabeça: avaliação chocante do árbitro do duelo entre Real Madrid e Valencia

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Espanha

Avaliação reprovada para o árbitro Hernández Maceo

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O árbitro Hernández Maeso apitou a partida entre o Valencia e o Real Madrid, que terminou com vitória do time merengue por 3 a 0, na 12ª rodada de La Liga.

O site "Archivo VAR", especializado em lances arbitrais polêmicos, deu ao árbitro Hernández Maeso uma avaliação de 4 pontos em um total de 10.

O Archivo VAR explicou: "Hernández Maeso obteve uma avaliação reprovatória em sua condução da partida entre Valencia e Real Madrid, que transcorreu, como era esperado, por cima de sua cabeça como um caminhão enorme".

Hernández Maeso não é um dos árbitros que sabem conduzir partidas de altíssima tensão, e por isso sua escolha por parte do comitê técnico de arbitragem parece algo estranho, e talvez ele seja um dos árbitros menos adequados para apitar uma partida desse tipo.

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E foi exatamente o que aconteceu, pois o árbitro perdeu o controle de seus nervos durante o primeiro tempo, deixou de mostrar um cartão amarelo evidente para Mavi, jogador do Valencia, e permitiu que a intensidade dos embates fosse aumentando gradualmente ao longo da partida.

Ele não conseguiu impor limites claros aos jogadores, o que lhe custou caro durante o segundo tempo, quando a tensão levou à eclosão de várias confusões coletivas que não evoluíram para situações mais graves, mas que ele foi obrigado a administrar mostrando cartões amarelos.

A partida registrou até 3 lances arbitrais polêmicos, e é preciso dizer que o árbitro tomou a decisão correta em dois deles, enquanto sua decisão no terceiro lance foi parcialmente correta, o que o livrou de obter uma avaliação reprovatória de forma catastrófica.

Sua decisão foi correta quando não considerou a entrada de Guedes sobre Diomande como passível de cartão vermelho direto, embora o lance merecesse pelo menos a marcação de uma falta. E aqui ele cometeu um pequeno erro.

Em seguida, o árbitro limitou-se a mostrar o cartão amarelo para Mavi, por conta de sua entrada sobre Mbappé com um empurrão imprudente na linha da área.

O lance não exigia cartão vermelho, por não haver controle de bola e, portanto, não existir uma oportunidade clara de gol.

Mas a situação foi diferente no segundo tempo, quando Gayà derrubou Kylian Mbappé, estando este último sozinho diante do gol, com Gayà sendo o último defensor.

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