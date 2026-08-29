"Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo", disse o português na entrevista coletiva dos Merengues antes do jogo de domingo contra o recém-promovido FC Malaga, no Santiago Bernabéu.

Em vez disso, uma premiação desse tipo deveria ser o reconhecimento para jogadores que marcam uma era e fazem falta ao esporte mesmo depois de encerrarem a carreira. "Para mim, a Bola de Ouro tem de ir para um desses jogadores de quem sentiremos falta para sempre quando pararem de jogar. Sinto falta de Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zizou, Lothar Matthäus... Sinto falta dessas pessoas", disse Mourinho.

Se os sucessos das equipes devem ser valorizados em primeiro lugar, então, segundo a argumentação de Mourinho, haveria alternativas mais adequadas. "Se querem homenagear a Champions, deveriam dar a Bola de Ouro a Luis Enrique - a Bola de Ouro de treinador, que representa a equipe. Ou à seleção espanhola. Certamente o Mister De la Fuente merece a Bola de Ouro de treinador. Essa seria a grande homenagem para um time que entra para a história", explicou Mourinho.

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Como José Mourinho critica a entrega da Bola de Ouro?

Na opinião dele, o nível de desempenho individual precisa ser analisado separadamente. "Outra coisa é o melhor jogador do mundo. Ele não precisa ser nem do Paris Saint-Germain nem da seleção espanhola", explicou Mourinho, antes de acrescentar: "Os melhores jogadores do mundo são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem são e onde estão. E eles estão aqui. E sabemos quem fez história individualmente neste verão."

Além disso, no técnico de 63 anos também há ceticismo em relação aos critérios dos responsáveis pela decisão. "Talvez a Bola de Ouro também seja algo político. E, quando a política entra em jogo, já não gosto tanto assim. Vocês conhecem a minha opinião sobre a Bola de Ouro. Agora não vamos inventar nada novo nem na seleção espanhola nem no Paris Saint-Germain. Jogadores? Isso é outra coisa", disse Mourinho.

A 70ª edição da Bola de Ouro está marcada para segunda-feira, 26 de outubro, e traz uma novidade especial. Por ocasião do jubileu, a prestigiosa gala será realizada pela primeira vez não em Paris, mas em Londres. Desde 1956, a revista France Football premia anualmente o melhor jogador da temporada passada com a Bola de Ouro.

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Como funciona a entrega da Bola de Ouro?

Para a entrega da Bola de Ouro, será avaliado o período de 1º de agosto de 2025 a 31 de julho de 2026. Além das atuações em nível de clubes, a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, também entra na avaliação.

A votação é feita por um total de 100 jornalistas dos países que pertencem às 100 melhores nações do ranking mundial da FIFA. Cada representante da mídia escolhe o seu Top 10 pessoal a partir da shortlist oficial e distribui pontos de forma escalonada: o primeiro colocado recebe 15 pontos, o segundo 12, o terceiro 10, o quarto 8 e o quinto 7 pontos. As posições de seis a dez recebem 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.

Bola de Ouro: os últimos dez vencedores

Ano Vencedor 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 não entregue 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi







