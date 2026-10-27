O ex-diretor esportivo da DFB, Sammer, vê com ressalvas as declarações de Klopp sobre a tática do Bayern e o papel do atacante Harry Kane. No programa da Sky, 'Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk', que vai ao ar na terça-feira, às 15h30, o ex-dirigente de 59 anos disse sobre Klopp: "Acho que ele precisa aprender rápido. E que subestimou um pouco o fato de agora ser técnico da seleção. O nível de sensibilidade e suscetibilidade é alto. Inclusive em relação a ele. Mas ele vai entender isso rapidamente."

O ponto de partida foram as declarações de Klopp, que afirmou: "Até hoje, não entendi completamente o que o Bayern faz sem a bola e quero aprender mais. Às vezes, uma abordagem híbrida. Às vezes, marcação individual; outras vezes, não. Depois, marcação por zona. Ainda estou aprendendo, digamos assim."

Klopp também se mostrou bastante cético porque o artilheiro do Bayern, Harry Kane, atuou muitas vezes em uma posição bem recuada contra os Gunners: "Vocês acabaram de dizer: 'Harry Kane está em todos os lugares hoje.' Com a bola, acho isso totalmente aceitável. Mas, quando vejo Harry Kane na última linha, e não em um bloco baixo, mas na pressão no meio-campo, então..."

Ele não desenvolveu mais o raciocínio, mas também disse: "Mas não sou o papa do futebol, todos podem fazer o que quiserem. Só que ainda não entendi completamente."

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Enquanto o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não quis comentar o assunto após o jogo ("Não vou dizer nada sobre isso. Próxima pergunta."), vieram críticas de vários ex-jogadores. Sammer afirmou: "Acho que Jürgen saberá avaliar por conta própria o que realmente será importante e o que não será no futuro. Houve algumas coisas que ele não precisava ter dito."

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Questionado se Klopp deveria ser mais comedido em suas declarações públicas daqui para a frente, o campeão europeu de 1996 respondeu: "Com certeza! Com isso, ele não faz nenhum favor a si mesmo. Mas ele aguenta. Isso não é problema para ele. Ele tem uma personalidade marcante e forte."

Quando serão os próximos jogos da seleção alemã?

Klopp é técnico da seleção há poucos meses. Ele assumiu o cargo de Julian Nagelsmann após a Copa do Mundo malsucedida da seleção alemã nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Klopp ainda acompanhou a fase final na América do Norte como comentarista de TV da MagentaTV e, na ocasião, causou polêmica, entre outras coisas, com sua declaração sobre o "ainda técnico da seleção", dirigida a Nagelsmann.

Neste ano, Klopp e sua equipe ainda têm dois jogos pela seleção: em novembro, a Alemanha enfrenta a Sérvia (13/11) e a Holanda (16/11) pela Liga das Nações.