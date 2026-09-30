Isso porque, segundo a Sport Bild , ele teria vetado um novo retorno do astro ofensivo. De acordo com a publicação, Book analisou Sancho intensamente, mas no fim chegou a uma conclusão clara: "Ele não pode nos ajudar! Assunto encerrado."

Especialmente após a grave lesão no joelho de Giannis Konstantelias, que rompeu o ligamento cruzado na estreia da Bundesliga contra o HSV, o caso Sancho ganhou mais uma vez uma nova dinâmica. Em vez de trazer de volta o jogador de 26 anos, que agora está sem contrato, o BVB optou por contratar por empréstimo o grande talento Ethan Nwaneri, do Arsenal.

Também se diz que o diretor executivo de esportes Lars Ricken tinha dúvidas internamente sobre um segundo retorno de Sancho, enquanto o presidente Hans-Joachim Watzke teria feito lobby internamente por seu antigo queridinho.

BVB adota nova regra de transferências: tem que haver unanimidade absoluta

No entanto, sob a liderança de Book e após algumas divergências na era Sebastian Kehl, o BVB passou a adotar desde este verão uma nova regra para transferências. Isso porque, na cúpula do BVB, já não vale mais o princípio da maioria entre treinador, diretor esportivo e diretor executivo esportivo, mas sim a unanimidade absoluta.

Foi o que informaram as Ruhr Nachrichten em meados de agosto. Isso significa: no BVB, uma iniciativa no mercado de transferências por um jogador só é tomada quando ninguém do trio de dirigentes tem ressalvas. E assim, no fim das contas, um retorno de Sancho fracassou por causa do veto de Book; o inglês segue sem clube.

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BVB tira lições do fracasso na transferência de Yan Couto

A nova condição básica para as grandes transferências também é resultado de um dos mal-entendidos talvez mais caros dos últimos anos. Isso porque, ao contrário do que ocorreu com Joane Gadou, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman e Giannis Konstantelias, no caso de Yan Couto, em 2024, não havia unanimidade absoluta. Enquanto o então técnico Nuri Sahin queria ganhar para seu time, com o brasileiro, um perfil semelhante ao do antes convincente Ian Maatsen pelo outro lado, Ricken em especial teria manifestado grandes dúvidas sobre a transferência.

Mesmo assim, o então diretor esportivo Sebastian Kehl partiu para a ação para atender ao desejo de Sahin. O desfecho é conhecido: o BVB acertou um negócio de empréstimo bastante absurdo com o Manchester City, no qual a obrigação de compra foi acionada após apenas poucas partidas, no valor de 25 milhões de euros. Antes disso, os aurinegros já haviam pago uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros.

Couto nunca conseguiu justificar esse valor exorbitante com suas atuações. Em sua primeira temporada, teve grandes problemas de adaptação, jogou mal em muitas ocasiões e, na prática, não foi um fator no jogo do Dortmund. Em sua segunda temporada, houve alguma melhora com a mudança de sistema promovida pelo novo técnico Niko Kovac para uma linha de três, com Couto como ala direito.

Mas, como o concorrente Julian Ryerson fez uma temporada excepcional (18 assistências em 42 jogos), Couto, apesar da melhora de desempenho, somou apenas 27 partidas oficiais, com ainda assim dois gols e três assistências.

Após dois anos decepcionantes, Couto e o BVB encerraram por ora o capítulo em comum. O jogador de 24 anos se transferiu por empréstimo, mediante uma taxa de três milhões de euros, para o Como.