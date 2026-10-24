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Ele não para de causar polêmica: Neymar choca a torcida do Barcelona

Barcelona x Real Madrid
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Valorizar o desempenho individual em detrimento das conquistas coletivas

Os torcedores do Barcelona ainda se lembram com nostalgia do período que passaram sob o comando de Luis Enrique e do famoso trio MSN, que os ajudou a conquistar a tríplice coroa.

Mas, como de costume em sua habilidade de provocar polêmica, Neymar Jr. surpreendeu os torcedores do Barcelona ao falar sobre a comparação entre suas passagens pelo Barça e pelo Paris Saint-Germain.

E apesar de ter desfrutado de uma série dos momentos mais inesquecíveis do mundo do futebol ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez no estádio Camp Nou, Neymar preferiu seu período na França.

Durante uma conversa com o criador de conteúdo Davoo Xeneize, reproduzida pelo jornal Sport, Neymar explicou por que considera seu desempenho individual no Paris Saint-Germain melhor do que foi no Barcelona durante suas quatro temporadas com a camisa blaugrana.

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Neymar disse: "Eu sei que as pessoas lembram do meu tempo no Barcelona com o MSN, mas como jogador prefiro meu período em Paris, onde me senti forte, rápido e inteligente".

No Barcelona, Neymar formou o lendário trio ofensivo MSN com Messi e Suárez, o que ajudou os catalães a conquistar a Liga dos Campeões da Europa em 2015 sob o comando de Luis Enrique.

Suas quatro temporadas no clube também consolidaram sua posição como um dos atacantes mais criativos da Europa, e talvez o melhor depois de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Durante a mesma entrevista, Neymar deu a entender que deseja se dedicar totalmente ao descanso após a aposentadoria, ao mesmo tempo em que afirmou que não gosta de assistir a partidas de futebol.

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