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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ele merecia a expulsão? Entrada violenta de Cancelo acende a polêmica no clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

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O lance entre João Cancelo e o marfinense Diomande, jogador do Real Madrid, gerou polêmica durante o confronto do clássico diante do Barcelona, depois que o último sofreu um choque forte na panturrilha com as travas da chuteira do lateral português, sem que a situação fosse revisada pela tecnologia do árbitro de vídeo assistente "VAR".

O jornal espanhol "As" relatou que o incidente aconteceu aos 57 minutos, quando Cancelo atingiu a perna de Diomande com as travas de sua chuteira durante a dividida, em um lance que destacou a intensidade do choque entre os jogadores.

O site "Defensa Central" acrescentou que o jogador marfinense foi obrigado a deixar o gramado por um minuto após o incidente, antes que a partida prosseguisse sem que houvesse revisão da situação pela tecnologia de vídeo.

O lance reacendeu a polêmica em torno das decisões de arbitragem no clássico, especialmente diante da não intervenção da tecnologia de vídeo para analisar o choque, em um confronto marcado pela rivalidade e tensão entre Barcelona e Real Madrid.

Por sua vez, o site "Archivo VAR" comentou o lance, considerando que Cancelo tocou a perna do adversário com o calcanhar sem usar força excessiva, mas que causou um arranhão na parte de trás da perna, apontando que Martínez Munuera, árbitro da partida, cometeu um grande erro ao não mostrar o cartão amarelo.

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