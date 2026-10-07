Luka Modric, lenda da Croácia, comentou a crise de seu ex-companheiro Cristiano Ronaldo com o treinador de Portugal, Jorge Jesus.

Luka Modric não ficou alheio ao impacto da situação de tensão entre Cristiano e Jesus, que gerou grande polêmica nos últimos dias.

Em declarações na zona mista após a derrota da Croácia por 2 a 1 diante da Espanha, pela Liga das Nações da Europa, o ex-companheiro de Ronaldo no Real Madrid lamentou que a carreira do craque português na seleção tenha chegado a esse ponto.

O craque croata disse, de acordo com o site "Foot Mercato": "É lamentável ver o que está acontecendo com Cristiano em seu país, mas acredito que eles encontrarão uma solução".

Modric admitiu que não conhece os detalhes da desavença que provocou essa crise.

E acrescentou Luka: "Cristiano é o maior jogador da história de Portugal e merece um final diferente com a seleção nacional".

Essa declaração vem após Ronaldo ter apresentado sua versão dos fatos nesta terça-feira, a respeito de sua saída repentina da concentração da seleção portuguesa na semana passada.

O capitão de 41 anos acusa o treinador Jorge Jesus de não ter cumprido os compromissos assumidos com ele por duas vezes.

E, embora tenha pedido desculpas aos companheiros de equipe e aceitado a possibilidade de sanções por parte da federação, ele insistiu que não pretende se aposentar da seleção e que continua à disposição para representar Portugal.