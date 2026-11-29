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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, elogiou a qualidade de James Maddison depois que o meio-campista liderou uma vitória convincente sobre o Sunderland no Stadium of Light. Apesar de um primeiro tempo que deixou o italiano frustrado, seu time conseguiu abrir o placar e conquistou um resultado que mantém sua impressionante ascensão na tabela da Premier League.

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A mudança tática no Stadium of Light

Embora o placar tenha indicado uma tarde tranquila para os visitantes, De Zerbi não ficou satisfeito com a atuação de seu time no início da partida contra o Sunderland, que jogou com dez homens. Os donos da casa perderam um jogador aos 12 minutos, quando Thomas Meunier recebeu cartão vermelho direto por uma entrada dura em Omar Marmoush. Apesar da vantagem numérica, De Zerbi considerou que faltaram ao seu time a urgência e a organização necessárias para explorar de imediato os espaços na defesa do Sunderland.

Ao analisar a atuação, o ex-técnico do Brighton falou abertamente sobre sua insatisfação com o início do jogo. De Zerbi afirmou: “Não gostei do primeiro tempo. Não movimentamos a bola na velocidade certa. Criamos confusão em campo porque os pontas jogaram muito por dentro. Não conseguimos fazer ultrapassagens como na jogada do nosso primeiro gol.”

Ele acrescentou: “No segundo tempo, fomos muito, muito melhores. Não cedemos contra-ataques, não sofremos. Não criamos tantas oportunidades, mas tivemos duas, três, quatro chances claras de marcar.”

O brilho de Maddison e a dúvida sobre o gol de escanteio

Maddison foi, sem dúvida, o destaque da tarde. Ele marcou duas vezes e garantiu os três pontos para o Tottenham. Seu segundo gol virou o principal assunto da partida: o meio-campista cobrou um escanteio com efeito, e a bola entrou diretamente no canto oposto. Enquanto alguns questionaram se ele pretendia chutar a gol ou se o lance foi um cruzamento que acabou dando certo, De Zerbi não teve dúvidas de que o jogador da seleção da Inglaterra teve a ousadia de mirar o gol.

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Ao confirmar que acredita ter sido uma tentativa intencional, De Zerbi disse aos jornalistas: “Sim, acho que sim. Não foi a primeira vez que ele tentou. Acho que Maddison tem essa qualidade. Não foi a primeira vez que ele tentou essa solução. Houve um pouco de sorte e um erro do goleiro, mas a qualidade e a tomada de decisão de James também tiveram um papel igualmente importante.” Essa confiança ajudou Maddison a receber nota 8,6 pela atuação , consolidando sua condição de principal referência criativa do Tottenham nesta fase de mudanças sob o novo comando técnico.

O cuidado com a condição física e a ascensão do Tottenham

A vitória representa uma recuperação significativa para o clube do norte de Londres, que agora venceu cinco dos últimos seis jogos em todas as competições. De Zerbi atribuiu a boa fase ao trabalho conjunto da direção e do elenco: “O clube e o proprietário estão trabalhando bem. Eles fizeram um ótimo trabalho na última janela de transferências, assim como os jogadores, que estão se esforçando muito. Cada um de nós está dando o melhor de si, e é possível ver os resultados.”

O italiano, porém, segue cauteloso com a carga física de Maddison devido aos problemas anteriores do jogador com lesões. Ele observou: “Quando ele está em condições e disponível para jogar, joga. A forma como administramos sua condição não é a mesma dos outros jogadores porque ele não jogou na temporada passada. Mas, se continuar assim, pode disputar todos os jogos. Acho que ele pode melhorar a condição física, pode ganhar força e então não terá problemas.”