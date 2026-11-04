À frente do Slovan Bratislava desde o verão passado, o marfinense estabeleceu agora, com o clube, um recorde na Liga dos Campeões que ninguém gostaria de ter.

Na noite de terça-feira, a equipe de Touré perdeu por 4 a 0 para o LASK, na Áustria, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Assim, o Slovan se tornou o primeiro clube na história da competição a perder cada um dos quatro primeiros jogos de uma edição por pelo menos três gols de diferença.

Na estreia, o Bratislava havia sido goleado pelo atual campeão PSG por 6 a 1. Antes da dura goleada em Linz, também sofreu derrotas contundentes para o Stuttgart (3 a 0) e para a Roma, fora de casa (4 a 0). Com um saldo de gols desastroso de 1 a 17 e nenhum ponto, o campeão eslovaco ocupa a última posição na tabela da fase de liga da Champions League.

Yaya Touré e Slovan Bratislava também não tiveram chance contra o LASK

Contra o LASK, no papel o adversário mais fraco que enfrentou até aqui nesta edição da Champions League, o Bratislava esperava conquistar seus primeiros pontos. Mas a equipe de Touré já perdia por 3 a 0 no intervalo, sem perspectiva de reação. Logo após o reinício, os austríacos marcaram o quarto gol e decidiram de vez a partida.

"Para ser sincero, está muito difícil neste momento", disse Touré, abatido após mais uma derrota. "Eles foram mais agressivos, talvez não tenhamos lutado o suficiente."

Getty Images

Como jogador, o ex-meio-campista da seleção da Costa do Marfim tinha ambições bem diferentes na Champions League. Na temporada 2008/09, conquistou o título com o FC Barcelona, disputou dez partidas ao longo da campanha e permaneceu em campo durante os 90 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United na final.

Touré, que durante anos esteve entre os melhores meio-campistas centrais do mundo, disputou ao todo 70 jogos de Champions League por Barcelona, Olympiacos e Manchester City. O marfinense encerrou a carreira de jogador em 2020 e começou a trajetória como treinador pouco mais de um ano depois. Entre outras funções, trabalhou como técnico das categorias de base do Tottenham Hotspur (de 2022 a 2023) e auxiliar técnico da seleção da Arábia Saudita (de 2023 a 2024). O cargo no Bratislava, com o qual tem contrato até 2029, é o primeiro do treinador de 43 anos como comandante de uma equipe profissional.

Bratislava e Yaya Touré vão estabelecer outro recorde negativo na Champions League?

Além das muitas decepções no cenário internacional, as coisas também não saem como planejado para os eslovacos sob o comando de Touré no campeonato nacional. Após 13 rodadas, o Slovan está em segundo lugar, mas corre o risco de ficar sem o título pela primeira vez desde 2018. A distância para o líder Dunajska Streda já é de oito pontos.

Na Champions League, porém, o Slovan ainda pode estabelecer outro recorde negativo nos quatro jogos restantes da fase de liga. Contando as duas derrotas para o Milan em 1992, o Bratislava perdeu agora 14 partidas consecutivas na Champions League. O recorde negativo pertence ao Jeunesse Esch, de Luxemburgo, que sofreu 16 derrotas seguidas entre 1973 e 1987 na Copa dos Campeões da Europa, competição que antecedeu a Champions League.

Se voltar a perder nos próximos jogos da Champions League, contra o Betis de Sevilha (24 de novembro) e o Shakhtar Donetsk (9 de dezembro), o Slovan igualará a marca negativa do Esch. Depois, os eslovacos ainda enfrentarão o Lille OSC (19 de janeiro, fora de casa) e a Inter de Milão (27 de janeiro, em casa).