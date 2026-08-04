Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, deu indícios sobre seu futuro no clube merengue, em meio à polêmica em torno de sua situação, associando-o a uma saída rumo ao Arsenal neste verão.

Vinícius treina atualmente sob o comando de José Mourinho e fez suas primeiras declarações sobre o novo projeto do Real Madrid sob a batuta do técnico português.

Embora seu futuro ainda seja incerto, já que seu contrato se encerra no próximo verão e ainda não houve renovação, essa questão não o preocupa no momento, apesar de aguardar uma reunião com o Real Madrid para tentar chegar a um acordo.

Vinícius afirmou pela canal de televisão do Real Madrid: "As coisas correram bem, conheci o novo treinador e os novos jogadores e treinei duro. Mourinho quer que eu seja como sempre fui: feliz, alegre e jogando o meu próprio estilo de futebol".

O jogador prosseguiu, em outra mensagem sobre sua intenção de continuar vestindo o branco: "Precisamos nos preparar fisicamente para que as lesões diminuam ao longo da temporada e possamos contar com todos".

O brasileiro falou sobre o treino: "Sessão de treino dupla ontem e uma única hoje. É assim que as coisas funcionam. Hoje fizemos alguns exercícios na academia e exercícios curtos para fortalecer os músculos das pernas. Foi uma boa sessão de treino, e todos saímos bastante exaustos, mas agora é hora de descansar para nos prepararmos para amanhã. É assim que é o período de pré-temporada, e temos que estar prontos".