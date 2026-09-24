Uma reportagem da imprensa revelou, nesta quinta-feira, alguns bastidores da chegada de Zinedine Zidane ao comando da seleção da França, como substituto do ex-treinador Didier Deschamps.

A seleção da França se prepara para enfrentar a Turquia, nesta sexta-feira, pela Liga das Nações da Europa, na primeira partida de Zinedine Zidane à frente da comissão técnica dos Bleus.

O jornal "L'Équipe" afirmou que Zidane se cercou de auxiliares fiéis, além de novos rostos que ele mesmo escolheu com cuidado.

O jornal destacou que vários integrantes veteranos da comissão técnica de Didier Deschamps entraram em contato com a Federação Francesa de Futebol na tentativa de garantir um lugar ao lado de Zidane.

Mas suas tentativas fracassaram, já que Zinedine Zidane preferiu trabalhar com uma equipe nova, ciente de que desagradou alguns.

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A seleção da França disputa quatro partidas na Liga das Nações da Europa durante a atual data Fifa, enfrentando a Turquia, a Bélgica (duas vezes) e a Itália.