Mourinho defende Vinicius Junior antes de duelo com o PSV
Mourinho acredita que Vinicius pode voltar ao seu melhor nível antes do confronto do Real Madrid com o PSV pela Champions League. Em entrevista coletiva antes da partida, no Santiago Bernabéu, o técnico português defendeu o atacante brasileiro às vésperas da quinta rodada da campanha europeia.
Nesta temporada, Vinicius marcou apenas um gol e deu três assistências em 13 partidas por todas as competições. Apesar dos questionamentos recentes sobre a fase do ponta, Mourinho insiste que a idade e a vontade de vencer estão a favor do jogador.
Juventude e empatia são fundamentais para a recuperação do brasileiro
Mourinho acredita que a rápida ascensão de Vinicius ao estrelato faz muita gente esquecer como ele ainda é jovem. Ao contrário de jogadores veteranos, que naturalmente enfrentam um declínio físico, o técnico do Real Madrid ressaltou que o atacante mantém todas as qualidades necessárias para brilhar.
“Ele vai voltar ao seu melhor nível”, disse Mourinho ao site oficial do clube. “Ele é jovem e, às vezes, quando os jogadores se aproximam dos 30 anos ou passam dessa idade, têm dificuldade para manter a condição física ideal e alguns perdem um pouco da motivação. Vini Jr. é jovem, e as pessoas podem esquecer que ele chegou muito novo e atingiu um nível extremamente alto cedo demais.
“Ele ganhou tudo, mas, quando as pessoas estavam contra ele, sempre disse que é um rapaz muito bom e muito empático com todos. Essa é uma base fundamental.”
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Suspensão interrompeu ritmo e afetou confiança do atacante
Mourinho explicou que a recente falta de sequência de Vinicius foi consequência direta de uma punição disciplinar, não de um problema mais profundo. Segundo o técnico, uma suspensão de quatro jogos interrompeu seu progresso logo depois de ele mostrar sua capacidade de decidir partidas contra o Villarreal.
“Ele teve um impacto muito positivo outro dia, e lembro que, contra o Villarreal, virou o jogo, mas ficou fora por quatro partidas devido à expulsão, e isso prejudicou seu desenvolvimento e sua confiança”, observou o técnico. “No fim de semana, entrou bem e ajudou a virar a partida.”
Real Madrid se prepara para desafio na Champions League
Com a confiança reforçada pela atuação de impacto no fim de semana e o apoio total do técnico, Vinicius tentará levar esse embalo para a competição europeia. O Real Madrid recebe o PSV no Santiago Bernabéu sabendo que uma boa atuação de seu ponta pode ser decisiva na quinta rodada.
Mourinho espera que o brasileiro transforme a boa entrada recente em uma atuação de destaque na Champions League. Para Vinicius Junior, a visita do PSV oferece uma oportunidade imediata de corresponder à confiança do técnico e dar novo impulso à sua temporada.