Vangelis Pavlidis não é alguém para quem o sucesso veio cedo e sem esforço. Para chegar aonde está hoje, como centroavante titular de um clube gigantesco como o Benfica, de Lisboa, e um dos maiores artilheiros da Europa, ele não seguiu um caminho direto. Pelo contrário, precisou fazer alguns desvios. Mas é justamente isso que torna tão interessante a trajetória do grego, que já teria despertado o interesse até do poderoso Barcelona e do Tottenham Hotspur, que atravessa uma crise.

"Em Bochum, ele não teria conseguido dar o salto", disse Thomas Reis, atual técnico do Trabzonspor, um dos principais clubes da Turquia e ex-treinador de Pavlidis no sub-19 do VfL, há algum tempo, à 90PLUS, sobre seu antigo comandado. Pavlidis soube desde muito cedo que queria chegar longe no futebol. Ainda jovem, também tinha consciência de que, para isso, precisaria fazer sacrifícios e trabalhar mais do que todos os outros.

"Gols são fruto de dedicação. Marcar gols não é algo que acontece naturalmente. Cada sessão extra de treino ajuda a ganhar precisão. Para isso, é preciso treinar, treinar, treinar", disse o atual jogador do Benfica, que já trabalhava duro pelo sonho de se tornar profissional na adolescência. Para realizá-lo, deixou sua cidade natal, Tessalônica, pouco depois de completar 16 anos. Lá, havia jogado pelo pequeno Bebides 2000. Então, arriscou-se na Alemanha. "O começo foi difícil", recordou Pavlidis à 90PLUS sobre o início de sua aventura em Bochum, em 2015.

Vangelis Pavlidis se adaptou rapidamente em Bochum

Como era de se esperar, a decisão corajosa trouxe dificuldades iniciais. Outro país, uma língua desconhecida, um futebol mais intenso. Mas Pavlidis já demonstrava grande capacidade de adaptação. Logo se encontrou e chamou a atenção nos nove jogos que ainda disputou pelo sub-17 do VfL Bochum em 2014/15, com 11 participações em gols (seis gols e cinco assistências). Depois, a passagem para o sub-19 também transcorreu sem problemas. Mesmo sendo de uma faixa etária mais jovem, virou titular de imediato sob o comando de Reis, marcou seus gols e, em maio de 2016, aos 17 anos, pôde até estrear profissionalmente na segunda divisão alemã.

Pavlidis era uma das maiores promessas das categorias de base do Bochum e, ainda em seu segundo ano no sub-19, entrou pela primeira vez no time titular da equipe da segunda divisão. Mas, retomando a avaliação de Reis, seu antigo mentor, ele enfrentava um dilema na transição definitiva da base para o profissional em Bochum: em 2015, o VfL havia desativado seu segundo time, que só voltaria a ser criado em 2024. Para Pavlidis, isso significava, naquela época, que, ao sair do sub-19 e ainda sem perspectiva de jogar regularmente entre os profissionais, simplesmente não tinha onde atuar.

Quando Vangelis Pavlidis jogou pelo Borussia Dortmund?

Foi conveniente para ele que o Borussia Dortmund estivesse perto de Bochum tanto geográfica quanto pessoalmente. Jan Siewert, treinador de Pavlidis no sub-19 do Bochum em seu segundo ano na categoria, havia assumido o segundo time do BVB no verão de 2017. Como conhecia e admirava o atacante, tratou de levá-lo por empréstimo ao sub-23 do Borussia no início de 2018.

Getty Images

O começo por lá foi muito bom. O grego virou titular de imediato, ganhou minutos valiosos em campo e marcou quatro gols nos primeiros sete jogos da liga regional. Na temporada seguinte, porém, as coisas não correram tão bem, porque um jogador avaliado hoje em 250 milhões apareceu pela primeira vez na história da ascensão de Pavlidis: Alexander Isak.

O sueco, que havia chegado ao BVB em 2017, aos 17 anos, cercado de grandes expectativas, nunca conseguiu se firmar em Dortmund. E, no primeiro turno de 2018/19, passou a jogar muito pelo segundo time para simplesmente ter oportunidades de atuar. O técnico Siewert provavelmente gostaria de continuar apostando em Pavlidis, mas Isak recebeu a preferência. Assim, Pavlidis foi cada vez mais usado como opção no banco, muitas vezes jogando só alguns minutos ou nem entrando em campo. Perdeu o ritmo. Em janeiro de 2019, pouco antes de Siewert deixar o BVB II rumo ao Huddersfield, Pavlidis também deixou Dortmund.

Não voltou, porém, ao Bochum: saiu novamente por empréstimo. Deu o passo rumo à Holanda, confiante de que poderia jogar na primeira divisão pelo Willem II. Um plano que deu muito certo, embora Alexander Isak também pudesse ter cruzado seu caminho na Eredivisie. O atual jogador do Liverpool, por quem já foram pagas taxas de transferência que somam quase 250 milhões de euros (246,1 milhões, para ser exato) e que, sozinho, custou aos Reds nada menos que 145 milhões de euros em 2025, também foi emprestado ao Willem II, justamente uma semana depois de Pavlidis.

Vangelis Pavlidis e Alexander Isak brilharam juntos no Willem II

Mas, enquanto no segundo time do Dortmund Isak havia atrapalhado o desenvolvimento de Pavlidis, no Willem II muitas vezes havia espaço para os dois mostrarem seu futebol. Na Eredivisie, formaram uma dupla de ataque em grande sintonia. Às vezes, jogavam lado a lado no comando do ataque; em outras, um deles se deslocava para as pontas. Também houve ocasiões em que Pavlidis começou no banco, mas se destacou ao entrar no decorrer do jogo.

De qualquer forma, seu desempenho foi mais do que suficiente para justificar a contratação em definitivo depois que Isak, após seis meses, partiu para a Real Sociedad. No verão de 2019, o Willem II pagou ao Bochum apenas 250 mil euros por Pavlidis. Pouco mais de sete anos depois, o jogador da seleção grega vale várias vezes essa quantia e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros no Benfica.

De 250 mil a 100 milhões de euros: parece uma ascensão meteórica. E foi exatamente assim que transcorreram os últimos anos de Pavlidis. Em sua primeira temporada completa pelo Willem II, tornou-se indispensável no comando do ataque. Com seus gols, teve participação importante na campanha que levou o tradicional clube de Tilburg ao quinto lugar em 2020, sua melhor colocação desde o vice-campeonato de 1999.

Vangelis Pavlidis e seu gol que lembrou Zlatan Ibrahimovic

Em 2020/21, Pavlidis também marcou com regularidade, continuou atraindo o interesse de clubes mais ambiciosos e encerrou a temporada em grande estilo. Na última rodada, em maio de 2021, o ex-jogador do Bochum marcou, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortuna Sittard, um gol que lembrou o lendário lance individual de Zlatan Ibrahimovic pelo Ajax contra o NAC Breda em 2004.

Pavlidis recebeu a bola a 25 metros da meta, de costas para o gol. Livrou-se do marcador, girou e depois deixou mais três jogadores do Sittard sem reação antes de marcar com uma cavadinha tranquila, a cinco metros do gol. Uma jogada individual incrível que, alguns meses depois, rendeu a Pavlidis uma indicação ao Prêmio Puskás da FIFA, que premia o gol mais bonito do mundo no ano.

Aos 22 anos na época, o atacante de ofício deu o próximo passo na carreira no verão de 2021: transferiu-se para o AZ Alkmaar por 2,5 milhões de euros. Lá, manteve sua evolução constante, passou a ganhar experiência internacional e terminou a Eredivisie de 2024 como artilheiro, com 29 gols. "Ele tem uma vontade imensa de melhorar sempre, e é isso que o torna tão bem-sucedido agora. Acredito plenamente que ele pode dar o passo para uma das cinco principais ligas", disse Siewert, seu mentor, sobre Pavlidis na primavera de 2024. Na época, o atacante também teria despertado o interesse de clubes ambiciosos da Bundesliga, mas, sobretudo, de equipes da Premier League.

Getty Images

No fim, ele não foi para uma das cinco principais ligas. Em vez disso, no verão de 2024, Pavlidis assinou com o Benfica, um gigante mundial que normalmente lhe garante a chance de disputar a Champions League. Demonstrar sua capacidade de marcar gols também na principal competição europeia era o próximo grande objetivo do jogador de Tessalônica. E ele não demorou a consegui-lo: marcou sete gols na Champions League em 2024/25.

Vangelis Pavlidis: alvo do Barcelona após hat-trick?

Com o gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, além de um gol e uma assistência no empate por 3 a 3 na volta contra o AS Monaco, Pavlidis foi um dos principais responsáveis pela classificação do Benfica na fase intermediária e pelo confronto com o Barcelona nas oitavas de final. Os portugueses levaram a pior nessa disputa, mas é provável que o Barça tenha guardado uma lembrança ainda mais forte da espetacular vitória por 5 a 4 na fase de liga, algumas semanas antes. Sobretudo de Pavlidis, que marcou três gols contra o grande clube espanhol naquele duelo.

Por isso, faz sentido que o Barcelona tenha considerado contratar Pavlidis no verão passado. Ao que tudo indica, os catalães o viam como uma segunda opção para o comando do ataque, depois que as tentativas de contratar o alvo preferido, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, se mostraram sem perspectiva de sucesso.

Se a situação teria sido diferente com Pavlidis, já é outra história. Afinal, o artilheiro tem contrato em Lisboa até 2029, sua cláusula de rescisão de 100 milhões de euros é alta, e o Benfica não planejava, na última janela de transferências, abrir mão de um de seus jogadores mais importantes. Mas talvez a situação ganhe uma nova dinâmica agora. Segundo A Bola , o Tottenham, em crise e novamente preso à parte de baixo da tabela, elegeu Pavlidis como sua contratação prioritária para o inverno. Não é de surpreender, considerando os impressionantes números do grego, com 15 gols em 15 jogos oficiais, e as dificuldades do ataque dos Spurs (6 gols em 7 partidas do campeonato).

Aos 27 anos, apenas começando a chegar à melhor fase da carreira, Pavlidis ainda tem tempo para, um dia, desembarcar em uma das cinco melhores ligas do mundo. Isso ao longo de sua trajetória pela Europa, que começou aos 16 anos em Bochum.