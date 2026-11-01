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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Ele estava procurando problema": especialista em arbitragem dispara contra Mbappé após pênalti polêmico

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
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As reações de indignação em relação ao pênalti assinalado pelo árbitro Munuera Montero a favor de Kylian Mbappé, durante o confronto entre Real Madrid e Racing Santander, continuaram, depois que vários analistas consideraram a decisão incorreta, apesar de concordarem sobre a dificuldade de voltar atrás após o apito do árbitro.

A rede "Cadena Cope" destacou a opinião de Pedro Martín, especialista em arbitragem da rede, que questionou o acerto da decisão, afirmando que o contato sofrido pelo atacante francês dentro da área não foi suficiente para a marcação de um pênalti.

Mbappé havia caído ao chão após um leve contato com o zagueiro do Racing, levando Munuera Montero a assinalar o pênalti, cobrado com sucesso pelo craque francês, dando ao Real Madrid a vantagem na partida.

Martín explicou que entende o motivo de o árbitro ter tomado essa decisão, considerando a natureza do jogador que sofreu o contato, mas não acredita que o lance mereça punir o time da casa com um pênalti, dizendo: "Se um jogador como ele pula, é porque está procurando problema".

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Apesar de criticar a decisão, o especialista em arbitragem apontou que o árbitro, assim que viu um contato, por menor que fosse, e decidiu apitar, torna-se difícil voltar atrás na decisão, acrescentando: "O árbitro viu um contato leve e apitou. É só isso, ele errou".

A opinião de Martín acrescenta mais uma voz à polêmica gerada pelo pênalti, em meio às críticas dirigidas à decisão de Munuera Montero, sobretudo com mais de um analista considerando que o contato com Mbappé não foi suficiente para a marcação de uma falta.

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