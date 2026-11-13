Ele estará pronto? De la Fuente recupera sua arma mais perigosa antes do confronto com a Inglaterra

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Lamine Yamal chegou à concentração da seleção espanhola em Las Rozas, preparando-se para o duelo contra a Inglaterra, marcado para domingo no estádio Riyadh Air Metropolitano, depois de ter desfalcado a última partida diante da República Tcheca por precaução, ficando assim pronto para se juntar aos companheiros sob o comando do técnico Luis de la Fuente no confronto decisivo pela liderança do grupo.

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De acordo com o jornal espanhol "Marca", Yamal se juntou à concentração da seleção espanhola na companhia dos demais jogadores, após ter obtido o descanso acordado, ficando à disposição da comissão técnica antes do aguardado confronto contra a Inglaterra.

A ausência de Lamine Yamal no primeiro dos dois jogos da Espanha durante a atual data Fifa gerou questionamentos e provocou a irritação do técnico Luis de la Fuente, que veio a público esclarecer os motivos da exclusão do jovem ponta da lista da partida contra a República Tcheca.

De la Fuente afirmou, antes do confronto em Praga: "É triste e lamentável que algumas pessoas falem na vida sem conhecer a verdade. Por isso vim esclarecer as coisas. O Lamine sofre de uma inflamação no joelho, foi examinado pelo departamento médico da seleção, e decidi que seria melhor, para evitar essa viagem, que ele ficasse em casa e treinasse com o seu clube".

E acrescentou o técnico da Espanha: "Não me preocupam as mensagens que vêm de fora, porque eu já estou aqui para esclarecer as coisas. As pessoas inventam justificativas que não têm relação com a realidade. O Lamine não goza de nenhum privilégio, e teríamos tomado a mesma decisão com qualquer outro jogador".

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O técnico espanhol voltou a falar sobre a lesão do jovem ponta em tom irritado, dizendo: "O que mais me dói é a mentira, a falta de precisão e de credibilidade, e a invenção das coisas. Por isso revelei mais detalhes do que deveria, mas é a única forma de as pessoas saberem a verdade do que aconteceu. Não suporto as pessoas que tentam enganar e mentir para você".

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Confronto decisivo pela liderança

Lamine Yamal ficou pronto para participar da partida mais importante do grupo, depois de ter obtido o descanso acordado, já que o confronto contra a Inglaterra definirá o líder do grupo, que terá a vantagem de disputar a partida de volta das quartas de final da Liga das Nações da Uefa em seu estádio.

A seleção inglesa entra em campo com a ambição de se vingar e de tirar a liderança do grupo da Espanha, depois de ter perdido para ela na partida intensa que as reuniu no estádio de Wembley.

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Por outro lado, Luis de la Fuente contará com os serviços do jogador mais perigoso da seleção espanhola, depois de Yamal chegar à concentração em boa condição física, aproveitando o descanso que obteve, ficando pronto para disputar o aguardado confronto.