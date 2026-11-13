Ele estará pronto? De la Fuente recupera sua arma mais perigosa antes do confronto com a Inglaterra

Lamine Yamal chegou à concentração da seleção espanhola em Las Rozas, preparando-se para o duelo contra a Inglaterra, marcado para domingo no estádio Riyadh Air Metropolitano, depois de ter desfalcado a última partida diante da República Tcheca por precaução, ficando assim pronto para se juntar aos companheiros sob o comando do técnico Luis de la Fuente no confronto decisivo pela liderança do grupo.
De acordo com o jornal espanhol "Marca", Yamal se juntou à concentração da seleção espanhola na companhia dos demais jogadores, após ter obtido o descanso acordado, ficando à disposição da comissão técnica antes do aguardado confronto contra a Inglaterra.
A ausência de Lamine Yamal no primeiro dos dois jogos da Espanha durante a atual data Fifa gerou questionamentos e provocou a irritação do técnico Luis de la Fuente, que veio a público esclarecer os motivos da exclusão do jovem ponta da lista da partida contra a República Tcheca.
De la Fuente afirmou, antes do confronto em Praga: "É triste e lamentável que algumas pessoas falem na vida sem conhecer a verdade. Por isso vim esclarecer as coisas. O Lamine sofre de uma inflamação no joelho, foi examinado pelo departamento médico da seleção, e decidi que seria melhor, para evitar essa viagem, que ele ficasse em casa e treinasse com o seu clube".
E acrescentou o técnico da Espanha: "Não me preocupam as mensagens que vêm de fora, porque eu já estou aqui para esclarecer as coisas. As pessoas inventam justificativas que não têm relação com a realidade. O Lamine não goza de nenhum privilégio, e teríamos tomado a mesma decisão com qualquer outro jogador".
O técnico espanhol voltou a falar sobre a lesão do jovem ponta em tom irritado, dizendo: "O que mais me dói é a mentira, a falta de precisão e de credibilidade, e a invenção das coisas. Por isso revelei mais detalhes do que deveria, mas é a única forma de as pessoas saberem a verdade do que aconteceu. Não suporto as pessoas que tentam enganar e mentir para você".
Confronto decisivo pela liderança
Lamine Yamal ficou pronto para participar da partida mais importante do grupo, depois de ter obtido o descanso acordado, já que o confronto contra a Inglaterra definirá o líder do grupo, que terá a vantagem de disputar a partida de volta das quartas de final da Liga das Nações da Uefa em seu estádio.
A seleção inglesa entra em campo com a ambição de se vingar e de tirar a liderança do grupo da Espanha, depois de ter perdido para ela na partida intensa que as reuniu no estádio de Wembley.
Por outro lado, Luis de la Fuente contará com os serviços do jogador mais perigoso da seleção espanhola, depois de Yamal chegar à concentração em boa condição física, aproveitando o descanso que obteve, ficando pronto para disputar o aguardado confronto.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
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Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo