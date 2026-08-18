Apesar dos gastos elevados durante a janela de transferências de verão, o Arsenal ainda está disposto a fechar novos negócios antes do encerramento do mercado, mas impôs uma condição rigorosa para que isso aconteça.

Richard Garlick, diretor-executivo do Arsenal, confirmou que o clube não fará nenhum novo movimento na atual janela de transferências de verão, a menos que encontre elementos capazes de elevar o nível da equipe.

O Mirror reproduziu as declarações de Garlick à rede Sky Sports: "Queremos jogadores que levem o Arsenal adiante. No passado, às vezes buscávamos jogadores para completar o elenco ou para levar a equipe a um determinado nível, mas agora competimos nos mais altos patamares e precisamos de jogadores capazes de mudar a equação".

E acrescentou: "Se surgir uma oportunidade adequada, procuraremos reforçar a equipe em todas as posições. O mercado de transferências continuará aberto ao longo das próximas duas semanas e, se encontrarmos jogadores que possam desenvolver o Arsenal, estudaremos a contratação deles".

O Arsenal gastou cerca de 110 milhões de libras esterlinas neste verão, após contratar em definitivo Piero Hincapié, além de Christos Tzolis e Bruno Guimarães.

Garlick explicou que o teto de expectativas subiu após a conquista da Premier League pelo Arsenal e a chegada à final da Liga dos Campeões da Europa, o que fez o clube mirar um grupo restrito de jogadores capazes de fazer uma diferença clara.

As declarações de Garlick estão em sintonia com a posição do técnico Mikel Arteta, que afirmou que o Arsenal busca os melhores jogadores capazes de fazer a diferença nas partidas decisivas.

Arteta disse: "A ambição do clube e de seus donos é nos tornarmos o melhor clube do mundo. E, para alcançar isso, precisamos dos melhores jogadores, porque são eles que decidem as partidas e fazem a diferença quando o momento é importante".

O Arsenal ainda está associado a uma série de nomes, com destaque para Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid que também é perseguido pelo Barcelona, o que torna o negócio mais difícil.

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