Entre um talento excepcional que merece proteção e um novo contrato que pode transformá-lo em um dos jogadores mais bem pagos do Bayern de Munique, Michael Olise entrou com força no centro das atenções, depois que a lenda do futebol alemão Lothar Matthäus enviou uma mensagem clara à diretoria do clube bávaro, exigindo que não exagere na punição ao astro francês e que aja rapidamente para garantir sua permanência por mais anos.

Matthäus, de 65 anos, não se limitou a defender Olise após sua expulsão na partida que o Bayern de Munique disputou na Noruega, mas foi além, defendendo a renovação de seu contrato com um salário que pode chegar a 47 milhões, em um movimento que considera um investimento necessário para manter um dos principais astros do time.

Lothar Matthäus defendeu Michael Olise, afirmando que o astro francês cometeu um erro que poderia ter sido evitado, mas enfatizou que o episódio não deve ofuscar o grande valor técnico que o jogador oferece com a camisa do Bayern de Munique. A lenda do futebol alemão disse: "Olise é um jogador de classe mundial, mas cometeu um erro em idade precoce, e isso não deveria ter acontecido".

Matthäus citou o que o jogador apresentou durante o confronto com o Leipzig, apontando que ele sofreu várias entradas fortes durante o primeiro tempo, mas manteve a concentração e não permitiu que a pressão afetasse seu desempenho. E acrescentou: "Vocês viram o que ele fez em campo? Sofreu faltas fortes quatro ou cinco vezes durante o primeiro tempo, mas não perdeu a concentração e não recuou. Acho que ele aprendeu a lição".

Matthäus considera que a ausência de Olise pode afetar de forma clara o poder ofensivo do Bayern, avaliando que sua presença talvez tivesse mudado o rumo da partida que resultou em sua expulsão. Ele explicou: "Talvez a partida na Noruega tivesse terminado 5 a 2 a favor do Bayern se Olise estivesse presente. Mas por que o clube deve impor-lhe uma multa financeira agora? Acho que a punição mais adequada para ele é privá-lo de participar do jogo contra o Arsenal".

A defesa de Matthäus não parou no aspecto técnico, mas abordou também a natureza da personalidade de Olise, que prefere concentrar-se no futebol e manter-se afastado dos holofotes e da pressão da imprensa. Ele disse nesse contexto: "Ele quer jogar futebol, e não quer falar com vocês nem comigo. Ele busca tranquilidade, e não quer vestir o traje bávaro tradicional, mas prefere usar seu boné. Deixem-no ser quem ele é, e vamos nos divertir com o que ele apresenta e teremos muitas histórias que merecem ser contadas".

E acrescentou, expressando sua admiração pelas capacidades do astro francês: "Fico feliz quando ele mostra sua magia em campo e me faz perguntar o que fará no momento seguinte. Essa é a essência do futebol para mim, e eu adoro isso". Matthäus apontou que Olise foi alvo de críticas por causa de sua atitude, entre elas críticas públicas de seu treinador, mas no confronto com o Leipzig demonstrou sua capacidade de superar a pressão e continuar apresentando seus níveis diferenciados.

Ele encerrou sua defesa do jogador apontando a dificuldade de deter os donos de talentos excepcionais, evocando a experiência da lenda argentina Diego Maradona. E disse: "Ele teve que suportar o que sofreu em partidas anteriores, mas desta vez não hesitou, talvez porque agora percebe o tamanho de seu talento. Foi algo parecido com o que aconteceu com Diego Maradona, pois era difícil deter jogadores desse tipo por meios legítimos. Olise não é apenas um bom jogador, mas é um jogador excepcional".

A posição de Matthäus não se limitou a exigir que Olise fosse tratado com calma após o episódio da expulsão, mas pediu que a diretoria do Bayern de Munique agisse rapidamente para estender seu contrato, afirmando que os níveis que o jogador vem apresentando no período recente fazem com que ele mereça um salário muito maior do que o valor que recebe atualmente.

Matthäus disse: "Se olharmos para o desempenho de Olise durante o último ano e meio, e compararmos seu salário com seu valor de mercado atual, veremos que ele merece quase quatro vezes o que recebe agora. Estamos falando de um salário entre 45 e 47 milhões".

A lenda do Bayern de Munique enfatizou a importância de renovar os contratos de Harry Kane e Olise, considerando que a dupla representa um pilar fundamental no projeto esportivo do clube nos próximos anos, tendo em vista sua capacidade de fazer a diferença dentro de campo e de representar o time no nível mundial.

Ele explicou: "É preciso estender o contrato de Kane, e também o contrato de Olise. Esses dois jogadores são capazes de mudar as regras do jogo, além de representarem o rosto do clube e serem seus embaixadores".

Em relação ao astro francês especificamente, acrescentou: "Seu valor de mercado mais que triplicou, e por isso eu trabalharia para estender seu contrato imediatamente, e tentaria mantê-lo por mais dois ou três anos no mínimo".

Matthäus considera que a renovação do contrato de Olise não se limitará a garantir sua permanência tecnicamente, mas dará ao Bayern de Munique uma grande vantagem nas negociações caso o jogador decida sair no futuro, pois a extensão do contrato por um período mais longo pode ajudar o clube a obter uma compensação financeira alta por sua transferência.

Ele disse: "Eu acrescentaria mais dez milhões ao seu salário. E mesmo que ele não permaneça até o fim do contrato, eu seria capaz de obter uma compensação de transferência alta, porque a longa duração do contrato dá ao clube uma posição de negociação mais forte. É um excelente negócio para o Bayern de Munique, e acho que Olise também ficaria feliz com isso".

E em resposta às possíveis críticas à sua proposta financeira, Matthäus fez um comentário irônico sobre Uli Hoeneß, o presidente de honra do Bayern de Munique, conhecido por seu interesse nos aspectos financeiros do clube. Ele disse: "Talvez Uli Hoeneß diga que eu não entendo nada de números. Acho que todos já perceberam que eu não entendo nada de números! Mas eu sei do que estou falando, e conheço os salários dos outros jogadores".

Matthäus encerrou sua fala reafirmando a dificuldade de substituir Olise, apontando que sua ausência revelará ainda mais o tamanho de sua influência no desempenho do time, em um momento em que a torcida do Bayern de Munique aguarda o que o clube apresentará em seu próximo confronto europeu contra o Arsenal.

E entre a exigência de superar o episódio da expulsão e o movimento para assegurar seu futuro com um novo contrato, a mensagem de Matthäus parece clara: manter Olise não representa apenas uma decisão técnica, mas um investimento em um dos talentos mais capazes de fazer a diferença com o Bayern de Munique.