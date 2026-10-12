O contato entre os dirigentes do BVB e os representantes do jovem de 19 anos da Polônia "quase não esfriou" desde o verão, segundo as informações. A contratação também é considerada "simples" de concretizar.

Já na última janela de transferências, o jogador das seleções de base era considerado um forte candidato a reforçar o BVB. Na época, o clube de Dortmund buscava uma solução para a ausência do recém-contratado Giannis Konstantelias, lesionado no ligamento cruzado.

Além do BVB, o 1. FC Köln também teria demonstrado interesse no jovem durante o verão. No fim, porém, Regula permaneceu em seu país de origem, onde tem contrato até 2028.

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Plano especial: o que o BVB pretende fazer com Marcel Regula?

Segundo informações da Sky, uma transferência do jovem talento poderia custar cerca de sete milhões de euros. De acordo com o Bild , o técnico do Dortmund, Niko Kovac, pretende mudar o perfil de jogo de Regula: segundo a publicação, o clube planeja adaptá-lo a uma nova posição. A ideia é que Regula atue de forma bem mais defensiva do que em Lubin, como reserva do lateral-direito Julian Ryerson.

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A ideia se deve à falta de opções no lado direito da defesa. Depois que Yan Couto se transferiu para o Como 1907, da Itália, no verão, o elenco ficou sem outro lateral-direito de ofício. Nas ausências de Ryerson, o lateral-esquerdo Daniel Svensson precisou atuar pela direita recentemente, uma solução improvisada que, ao que tudo indica, também não é considerada ideal internamente.

Na atual temporada da Ekstraklasa polonesa, Regula, de 19 anos, soma até agora dois gols em dez jogos. Nesse período, atuou quase sempre em sua posição habitual, a de camisa 10.