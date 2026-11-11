“Ele deixou todos nós vidrados!”: Como Cesc Fabregas está transformando jovens do Como em estrelas internacionais

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O técnico do Como, Cesc Fabregas, teve papel fundamental na rápida ascensão de defensores e meio-campistas no ambicioso clube italiano. Jacobo Ramon e Mattia Liberali atribuíram sua evolução à filosofia tática do ex-astro da seleção espanhola enquanto se preparam para atuar por suas seleções principais.

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Fabregas impulsiona a rápida ascensão dos jovens talentos do Como

A ascensão meteórica do Como sob o comando de Cesc Fabregas continua rendendo frutos notáveis. O projeto inovador do clube agora leva talentos em ascensão às seleções principais. Tanto o zagueiro espanhol Jacobo Ramon quanto o adolescente italiano Mattia Liberali deram passos decisivos em suas carreiras às margens do Lago de Como.

Depois de tomarem a decisão ousada de deixar, respectivamente, o Real Madrid e um grande clube de Milão em busca de desenvolvimento de alto nível, os dois jovens encontraram em Fabregas o mentor ideal.

Agora, enquanto se preparam para defender as seleções principais da Espanha e da Itália, respectivamente, sua rápida evolução evidencia o impacto da filosofia de trabalho do ex-meio-campista campeão da Copa do Mundo.

Ramon destaca a forma como Fabregas transmite suas ideias táticas

Jacobo Ramon, que deixou o Real Madrid para jogar com regularidade e mostrar seu futebol, destacou a rapidez com que Fabregas conquistou todo o vestiário com sua visão clara de futebol.

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“Cesc confiou em mim depois que deixei o Madrid, me explicou tudo, e a filosofia dele combina perfeitamente com meu estilo. Sou muito grato”, explicou Ramon ao AS.

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Ao destacar a habilidade do treinador para lidar com o elenco, Ramon acrescentou: “A forma como ele comunica as coisas. A mensagem chega a todos. Ele conquistou todos nós, titulares e reservas, e isso não é nada fácil. Todos acreditamos muito nas ideias dele, e isso está aparecendo em campo.”

Liberali brilha na Champions League sob a orientação de Fabregas

Para Mattia Liberali, dar o salto da Série B, após um período de empréstimo para se desenvolver na Calábria, para a intensidade da Série A e da Champions League exigiu orientação especializada. Fabregas ofereceu exatamente isso e deu muita confiança ao meio-campista criativo.

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Na vitória convincente do Como sobre o Lens em competição europeia, Liberali marcou seu primeiro gol na Champions League. Foi o ponto alto de uma semana inesquecível, encerrada com sua convocação para a seleção principal da Itália por Roberto Mancini.

“Não foi fácil sair da Série B e passar a enfrentar a intensidade da Série A e da Champions League”, admitiu Liberali. “Fabregas está me ajudando muito e me dando muita confiança. As coisas estão indo muito bem com ele e também com esse grupo fantástico. Aconteceu muita coisa em pouco tempo. Para mim, foi uma semana maravilhosa, a melhor da minha vida.”

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Reconhecimento internacional e olhar para o futuro

Sob a orientação minuciosa de Fabregas, Ramon ganhou seis quilos de massa muscular para lidar com as exigências físicas do futebol italiano sem perder o faro de gol. Ele recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha, chamado pela primeira vez pelo técnico de la Fuente. Liberali, por sua vez, quer repetir pela seleção o desempenho que vem apresentando pelo clube, enquanto a Itália se prepara para confrontos decisivos contra França e Bélgica pela Liga das Nações da UEFA.

A pausa para as seleções evidencia o impressionante alcance global do clube, com até 12 jogadores do Como representando suas seleções. Entre os convocados, destacam-se as primeiras chamadas à seleção principal da Itália de Mattia Liberali, nascido em 2007, e do meio-campista Riccardo Cassano, nascido em 2009. Enquanto isso, o capitão Lucas Da Cunha voltará a vestir a camisa da França após sua primeira convocação, no mês passado, para enfrentar Itália e Turquia.

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Os dois jogadores reconhecem que trabalhar diariamente com um mestre da tática como Fabregas acelerou sua maturidade em anos, enquanto os jovens talentos do Como continuam chamando a atenção no futebol europeu.