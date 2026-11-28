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No Bayern de Munique, uma má notícia sucede à outra. E o técnico Vincent Kompany? Mantém a calma, evita dar margem a críticas e invoca o carma.

Antes de falar sobre as palavras do técnico Vincent Kompany, vale destacar um gesto seu. Depois de jogos da Bundesliga, os times visitantes tradicionalmente querem voltar para casa o mais rápido possível. Por isso, às vezes o treinador deixa a entrevista coletiva antes mesmo de o colega terminar de falar. Kompany recebeu essa opção, mas não a aceitou após o amargo 0 a 0 do Bayern de Munique contra o Hamburgo, por vários motivos .

Depois que todas as perguntas a Kompany foram feitas, o assessor de imprensa do Hamburgo já lhe desejava “uma boa viagem de volta”. Mas o técnico insistiu em esperar Merlin Polzin terminar de falar. Ficou sentado em silêncio ao lado dele por nove minutos, ouvindo. Mesmo, ou especialmente, em tempos difíceis, Kompany mantém o respeito e a calma e não quer dar a menor margem a críticas. E os tempos provavelmente nunca foram tão difíceis desde que assumiu o cargo, no verão de 2024.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala e Harry Kane: sete possíveis titulares ficaram fora em Hamburgo. Agora, há também preocupação com Konrad Laimer, que precisou ser substituído por lesão . Além disso, há os debates públicos sobre Musiala, iniciados pela própria cúpula do clube. Contra o Hamburgo, o Bayern ficou sem vencer pelo terceiro jogo consecutivo, sua maior sequência desde a chegada de Kompany. Para piorar, o capitão substituto Joshua Kimmich recebeu cartão vermelho direto por uma agressão totalmente desnecessária.

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Por que Kompany trata Kimmich de modo diferente de Olise

Chegamos, então, à análise de Kompany. A primeira pergunta na entrevista coletiva, claro, foi sobre a expulsão de Kimmich. “Nos dois anos e meio em que estou aqui, já passamos por algo assim”, começou o técnico, provavelmente em referência à expulsão igualmente absurda de Michael Olise em outubro, contra o Viking Stavanger. Naquela ocasião, porém, tudo ainda corria conforme o planejado no Bayern.

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“Na época, deixei minha opinião muito clara”, lembrou Kompany, com razão. Ele chamou o arremesso de bola de Olise de “estupidez completa”. A expressão também serviria para o puxão de cabelo de Kimmich, que o próprio jogador chamou de “imperdoável” . Mas, diante da situação atual, Kompany evitou qualquer crítica individual, ao contrário do que fez com Olise: “Nesta fase, não há a menor chance de eu apontar algum jogador e dar um presente ao público. Nenhuma chance.”

Nas últimas semanas, os poderosos dirigentes Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge distribuíram “presentes” desse tipo à vontade, seja com críticas públicas a Lennart Karl, seja, sobretudo, com dúvidas sobre Musiala. Os antecessores de Kompany, Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, também costumavam distribuir presentes assim em situações semelhantes. Kompany, porém, não estava em clima de Papai Noel e respondeu pacientemente a todas as perguntas adicionais.

Getty Images

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“Isso precisa dar resultado, precisa valer a pena no fim”

Ao mesmo tempo, ele garantiu que os problemas evidentes são tratados internamente de forma “clara e dura”. Como já havia feito na entrevista coletiva antes do jogo, Kompany voltou a falar da “bolha”, uma de suas palavras favoritas no momento. “Na nossa bolha, não ficamos apenas trocando cumprimentos e dizendo: ‘Uau, você mandou bem’. Não, somos simplesmente sinceros. Mas isso fica entre nós.”

Para o Bayern, um empate com um candidato ao rebaixamento como o Hamburgo é automaticamente uma decepção, independentemente das circunstâncias: dos problemas com desfalques, da presença de Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora e Sache Boey entre os titulares e do longo período com um jogador a menos. Ainda mais porque o Bayern decepcionou completamente no ataque contra o Hamburgo. Não deu um chute ao gol e registrou um xG de apenas 0,46. Kompany, porém, insistiu em procurar apenas aspectos positivos.

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“Quando você mantém a calma, pode aprender mais com esses momentos. O que aprendo quando vencemos o Union Berlin por 7 a 0? Que Harry Kane sabe chutar a bola para dentro do gol. Agora é que você aprende, e é isso que estamos fazendo”, disse Kompany. “A resistência que este time demonstra, o que estamos construindo agora até que todos voltem, tem valor.” Soou um pouco como uma invocação do carma. “Em algum momento, essa mentalidade precisa dar resultado. Isso precisa dar resultado, precisa valer a pena no fim.”

Pênalti para o Bayern? Kompany evita criticar a arbitragem

Quase valeu a pena já nos minutos finais contra o Hamburgo. Luis Diaz driblou para dentro da área e caiu após uma disputa com Martin Adeline, do Hamburgo . Na hora, o banco do Bayern, incluindo Kompany, protestou veementemente. Depois, porém, o técnico disse: “Não foi pênalti e não houve falta em Luis Diaz.” Nada de deixar a coletiva mais cedo, nada de criticar a arbitragem. O objetivo era não dar margem a críticas.

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A pressão aumenta por si só. Com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen no domingo, o Borussia Dortmund pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. E na terça-feira vem o jogo mais importante até a pausa de inverno, porque é o único em que o Bayern pode perder a chance de conquistar um título: as oitavas de final da Copa da Alemanha contra o Hertha BSC, líder da segunda divisão.

O time de Berlim é, neste momento, uma espécie de oposto do Bayern: venceu 14 de seus 15 jogos oficiais até agora nesta temporada e não tem nenhum jogador lesionado.