Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, segue treinando longe do grupo, a dois dias do confronto contra o Real Madrid, e, assim, sua participação no Clássico passou a estar seriamente ameaçada.

O jornal Sport informou que Jules Koundé seguirá trabalhando de forma individual, para dar continuidade ao processo de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Não está descartado que Koundé vá ao gramado nesta sexta-feira para realizar exercícios de corrida contínua, mas não está previsto que participe do treino coletivo.

O treino de amanhã será decisivo, mas os indicadores, no momento, não são positivos, naturalmente, a respeito da presença de Koundé no Clássico.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

Essa situação gera grandes dúvidas sobre a presença de Koundé na lista do Barça para o Clássico. No clube, acredita-se que a presença de Koundé no confronto seja algo extremamente difícil, embora sua participação não possa ser descartada em definitivo até agora.

E, a dois dias do confronto, a continuidade de Koundé treinando longe do grupo faz com que suas chances de estar na lista diminuam de forma considerável.

O zagueiro francês segue trabalhando para se recuperar, mas sua condição de jogo dependerá da evolução de seu caso, e esses são indicadores que não permitem otimismo no momento atual. Ele ainda não foi descartado dos planos, mas parece que a possibilidade de Flick contar com ele no próximo domingo se tornou mais difícil com o passar do tempo.

Já sua participação como titular parece menos provável até agora. Xavi Espart havia feito uma partida excepcional diante do Paris Saint-Germain, na qual marcou um gol e apresentou uma das melhores atuações de sua jovem carreira no futebol. Seu desempenho dá a Flick uma opção confiável para ocupar a posição de lateral-direito.

O técnico alemão também demonstrou que não quer arriscar sem necessidade com jogadores que sofrem de problemas físicos. A temporada é longa, e apressar o retorno de um jogador pode acabar provocando sua ausência por um período muito maior.

No fim, a palavra final caberá à condição física de Koundé e à comissão técnica, que não tomará nenhuma decisão que possa colocar em risco seu processo de recuperação.