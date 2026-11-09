Talvez Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não esperasse encontrar uma torcedora de seu rival Barcelona ao se aproximar de uma das torcedoras no estádio Santiago Bernabéu, durante a partida da liga de futebol americano entre Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons.

O site Tribuna relatou que Pérez parou para conversar com uma mulher americana e perguntou se ela torcia para o clube merengue.

Mas a resposta dela veio de forma inesperada, já que ela revelou ser torcedora do Barcelona.

Pérez caiu na gargalhada imediatamente e participou da brincadeira, dizendo em voz alta: "Você é torcedora do Barcelona? Polícia! Venham aqui".

A câmera do jornal Marca registrou esse diálogo, e o vídeo rapidamente se espalhou de forma ampla pelas redes sociais. A mulher ofereceu a Pérez a oportunidade perfeita para fazer uma pequena piada, e o presidente do Real Madrid não desperdiçou essa chance.

Não é comum que uma torcedora do Barcelona seja submetida a um interrogatório do presidente do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu.

Pérez estava presente para acompanhar o confronto entre Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons, a segunda partida da temporada regular da liga de futebol americano a ser disputada na Espanha.

A equipe do Cincinnati, comandada pelo quarterback Joe Burrow, conquistou a vitória por 34 a 17.