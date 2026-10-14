Olise se deixou provocar pelo adversário Zlatko Tripic, chamado depois de "canalha" pelo diretor esportivo Max Eberl, e arremessou a bola no rosto dele aos 74 minutos. Poucos instantes depois de receber o cartão amarelo, acabou levando também o segundo amarelo e foi expulso.

Na sequência, o Bayern de Munique desperdiçou a vantagem de 3 a 2 que havia conquistado com muito esforço após estar perdendo por 2 a 0, sofreu o empate aos 90 minutos e, depois do 2 a 2 em Augsburg, teve de se contentar novamente com um empate. "Uma estupidez enorme", disse o técnico Vincent Kompany sobre a atitude de seu astro, normalmente tão ponderado. Ele contou que ainda disse a Olise que "o camisa 10" (Tripic, nota da redação) "hoje foi mais esperto do que você".

A imprensa internacional também notou que o francês deixou de lado sua habitual postura de "Mister Nonchalant" na Noruega. "Michael Olise é conhecido por sua tranquilidade e seu jeito 'despreocupado'. Mas, na Noruega, seu sangue ferveu, ele perdeu o controle e acabou expulso por uma bobagem", avaliou o jornal espanhol Marca. Já o AS foi contundente na manchete: "Olise causa problemas".

Michael Olise ainda será punido pelo Bayern de Munique?

Enquanto o L'Equipe escreveu sobre um "gesto impensado" que "deu ânimo" ao Viking e "novo impulso" ao adversário, a RMC Sport viu um "acesso de fúria que custa caro ao Bayern": "Michael Olise, normalmente tão tranquilo, perdeu o controle".

Eberl deixou em aberto se a expulsão poderia trazer outras consequências para o jogador de ataque, além do empate e da suspensão para a partida contra o Arsenal na próxima semana. Uma multa interna para Olise será discutida "com calma", disse o diretor esportivo, que também classificou a atitude do jogador como "estúpida". Harry Kane ressaltou que Olise precisa "assumir a responsabilidade por isso": "Foi um erro, e erros acontecem. Ele precisa aprender com isso."