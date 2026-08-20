Como informa a Sky, Hector Fort, do Barcelona, cobiçado pelos Schwarzgelben, rejeitou até agora todas as sondagens de transferência de outros clubes e quer muito se transferir para o Dortmund.

Segundo a reportagem, houve propostas concretas tanto da Roma quanto da Real Sociedad, mas o lateral-direito as recusou. O BVB agora está em conversas concretas com os catalães para finalizar um acordo.

Por último, foi dito que o Barça deve pedir uma taxa de transferência de 20 milhões de euros pelo espanhol de 20 anos. Isso, porém, seria alto demais para o BVB. Possivelmente, no entanto, as partes poderiam chegar a um acordo em outro modelo, informou recentemente o jornalista de transferências Matteo Moretto.

Assim, também seria possível um acordo por dez milhões de euros, mas atrelado a uma participação de 50% para o Blaugrana em uma futura venda. Um empréstimo com opção de compra posterior também não está descartado.

BVB quer fechar última lacuna do elenco após saída de Couto

Depois das transferências espetaculares de Joey Veerman, Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias, o BVB ainda procura obrigatoriamente um jogador para o lado direito no sistema com linha de três de Niko Kovac, com dois alas. Após a saída de Yan Couto para o Como, depois de dois anos decepcionantes, Kovac conta atualmente, de forma específica para a posição, apenas com Julien Ryerson, que além disso teve uma pausa curta no verão por causa da participação com a Noruega na Copa do Mundo.

Fort ainda é um nome relativamente desconhecido no futebol de elite da Europa. Depois de, em Barcelona, após anos em La Masia, ter feito apenas participações breves entre os profissionais, ele passou a última temporada emprestado ao Elche. Apesar da concorrência significativamente menor, terminou a temporada com pouco mais de 600 minutos em campo em 17 partidas oficiais.

Nelas, Fort ao menos contribuiu com três gols e duas assistências. No entanto, também é preciso mencionar que Fort teve de ficar mais de quatro meses parado por causa de uma lesão no ombro. Curiosamente, ele sofreu essa lesão durante a comemoração do gol marcado para fazer 1 a 0 contra o Rayo Vallecano, pouco antes do Natal.

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