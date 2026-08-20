Segundo a Sky, Hector Fort, do Barcelona, cobiçado pelos aurinegros, rejeitou até aqui todas as propostas de transferência de outros clubes e quer ir para o Dortmund de qualquer maneira.

De acordo com a informação, houve propostas concretas tanto da Roma quanto da Real Sociedad, mas o lateral-direito as recusou. O BVB agora está em conversas concretas com os catalães para finalizar um acordo.

Recentemente, foi dito que o Barça deve pedir uma taxa de transferência de 20 milhões de euros pelo espanhol de 20 anos. Mas isso é alto demais para o BVB. Ainda assim, segundo informou recentemente o jornalista de transferências Matteo Moretto, talvez se possa chegar a um modelo diferente.

Assim, também seria possível um acordo por dez milhões de euros, mas atrelado a uma participação de 50% para os blaugranas em uma futura venda. Um negócio por empréstimo com opção de compra posterior também não está descartado.

BVB quer fechar última lacuna do elenco após saída de Couto

Depois das transferências espetaculares de Joey Veerman, Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias, o BVB ainda procura com urgência um jogador para o lado direito no sistema com linha de três de Niko Kovac e dois alas. Após a saída de Yan Couto para o Como, depois de dois anos decepcionantes, Kovac tem atualmente à disposição para a posição apenas Julien Ryerson, que, além disso, teve apenas uma curta pausa de verão por conta de sua participação na Copa do Mundo com a Noruega.

Fort ainda é um nome relativamente desconhecido no futebol de elite da Europa. Depois de anos em La Masia, em Barcelona ele teve apenas participações curtas entre os profissionais, e passou a última temporada emprestado ao Elche. Apesar da concorrência significativamente menor, ao fim da temporada ele somou pouco mais de 600 minutos em campo em 17 jogos oficiais.

Neles, Fort ao menos contribuiu com três gols e duas assistências. No entanto, também é preciso mencionar que Fort teve de ficar fora por mais de quatro meses devido a uma lesão no ombro. Curiosamente, ele sofreu essa lesão ao comemorar seu gol que fez 1 a 0 contra o Rayo Vallecano, pouco antes do Natal.

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