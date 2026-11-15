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A seleção de Portugal sofreu um novo golpe após a pesada derrota diante da Dinamarca, no momento em que se prepara para disputar a sua última partida da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, em meio a mudanças forçadas na sua lista antes do confronto com o País de Gales, que tem grande importância na definição da liderança do grupo.

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A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a ausência de Bernardo Silva na próxima partida contra o País de Gales, depois de ele ter sofrido uma lesão durante o confronto com a Dinamarca, que terminou com a derrota de Portugal por 4 a 1. O jogador deixou a concentração da seleção após a avaliação de sua condição médica pela equipe especializada, segundo confirmou o jornal Record.

Silva, o novo capitão da seleção portuguesa, havia marcado o único gol de sua equipe na derrota para a Dinamarca, mas não poderá disputar a próxima partida, depois que os exames médicos confirmaram que ele não tinha condições de permanecer com a seleção. A federação anunciou oficialmente sua exclusão da concentração, ao lado de Rúben Dias e João Palhinha.

A Federação Portuguesa esclareceu em seu comunicado que a exclusão dos três jogadores se deu por razões diferentes, já que ficou decidido dispensar Rúben Dias e João Palhinha depois de ambos atingirem o limite máximo de cartões amarelos, o que os impede de disputar a próxima partida contra o País de Gales, de acordo com o regulamento da competição.

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O comunicado acrescentou que Bernardo Silva foi submetido a uma avaliação médica por parte do departamento de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, antes de ser considerado sem condições de atuar, e assim ficou decidido dispensá-lo de continuar os trabalhos com a seleção durante o atual período de pausa internacional, sem revelar a natureza de sua lesão.

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Os sinais de preocupação já haviam aparecido no meio-campista ao fim da partida contra a Dinamarca, depois que ele permaneceu no gramado correndo sozinho, antes de ser captado pelas lentes dos fotógrafos com uma expressão que aparentava desconforto. Isso ocorreu após sua entrada como reserva aos 79 minutos, quando substituiu Bruno Fernandes, antes de sua lesão ser confirmada posteriormente.

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Com a ausência do trio, o técnico Jorge Jesus terá de dar continuidade aos preparativos para o próximo confronto com uma lista de 24 jogadores, depois de perder três elementos de seu elenco por razões de lesão e suspensão, em um golpe significativo antes da última partida do grupo.

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar o País de Gales na próxima terça-feira, na capital Cardiff, pela sexta e última rodada do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Europa. A seleção portuguesa precisa de apenas um ponto para garantir o primeiro lugar do grupo.

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A liderança do grupo também concede a Portugal uma vantagem importante antes do sorteio das quartas de final do torneio, marcado para o dia 20 de novembro, já que a seleção garantirá sua classificação como cabeça de chave no sorteio caso conquiste o ponto necessário diante do País de Gales.

Vale lembrar que a partida entre Portugal e Dinamarca começou com uma celebração da torcida para homenagear a lenda Cristiano Ronaldo, após o anúncio de sua aposentadoria da seleção, com os jogadores entrando em campo com camisas que traziam seu nome e o número "7", enquanto a torcida exibia uma faixa com os dizeres "Obrigado, capitão". No entanto, os visitantes estragaram a comemoração ao humilhar os donos da casa.

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