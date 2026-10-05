Há apenas dez dias, o português falou no podcast "Bet It Drives" um alerta claro a respeito de atividades de lazer questionáveis de seus jogadores. Mourinho deixou claro: "Infelizmente, um jogador de futebol não pode andar de bicicleta. Mesmo que faça isso pelas costas do clube. O contrato dele não me importa, eu presto atenção em quão seriamente o jogador encara seu trabalho. Se você cair, pode perder três jogos ou, pior ainda, quebrar uma perna. Ou talvez você tenha apenas uma contusão, mas essa contusão o impede de estar em sua melhor forma."

O fato de justamente o superastro francês ter ignorado esse apelo com o vídeo publicado por ele na tarde de domingo aumenta a repercussão. Afinal, Mourinho é visto como um defensor da disciplina rígida e, ao longo da carreira, nunca hesitou em bater de frente com grandes nomes. Já durante sua primeira passagem pelo Bernabéu, ele entrou em conflito com personalidades consagradas e, entre outras coisas, rebaixou o ídolo do clube Iker Casillas.

Quantos gols Kylian Mbappe já marcou pelo Real Madrid até agora na temporada 2026/27?

A imprensa espanhola também reagiu com incompreensão à iniciativa do atacante. O jornalista Antonio Romero, por exemplo, avaliou o caso de forma bastante crítica na Cadena SER: "Mbappe gosta de ser o atacante estrela do Real Madrid, mas também acredita que pode fazer o que quiser. Alguém deveria dizer a ele: este não é o Mbappe FC, este é o Real Madrid."

Enquanto isso, ainda não está claro como seguirá a situação esportiva de Mbappe. O atacante, que começou bem a nova temporada com oito gols nos oito primeiros jogos oficiais de 2026/27, sofreu "apenas" um estiramento da cápsula posterior da articulação do joelho esquerdo na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia pela Nations League e deve evitar uma ausência longa demais. Por quanto tempo Mbappe ficará fora, no entanto, não foi comunicado pelo Real.