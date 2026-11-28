Como assistir a Elche x Atlético de Madrid com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

O Atlético de Madrid visita o Elche no Estádio Martínez Valero neste sábado, por LaLiga. A partida começa às 18h30.

O time de Diego Simeone chega animado após vencer o Viking por 2 a 0 pela Champions League no meio da semana. Julian Alvarez e Alexander Sorloth marcaram, e o resultado trouxe estabilidade à equipe, que havia perdido para o Bayern de Munique e o Barcelona no início deste mês.

Em LaLiga, o Atlético tem tido resultados melhores. No fim de semana passado, venceu o Getafe por 3 a 0, resultado que deu a Simeone sua 345ª vitória na competição, e ocupa o terceiro lugar na tabela.

O Elche vive uma situação bem diferente. O time de Martin Anselmi está em 19º lugar e chega para a partida após empatar em 1 a 1 com o Levante, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas na liga.

O time da casa tem um resultado recente que mostra sua capacidade de dificultar a vida do Atlético. Venceu este confronto por 3 a 2 em abril, e a torcida no Martínez Valero espera outra atuação aguerrida.

O Atlético não contará com Cristian Romero e Ademola Lookman, mas Alvarez voltou a marcar gols e Koke está novamente à disposição.