Como assistir a Elche x Atlético de Madrid com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
O Atlético de Madrid visita o Elche no Estádio Martínez Valero neste sábado, por LaLiga. A partida começa às 18h30.
O time de Diego Simeone chega animado após vencer o Viking por 2 a 0 pela Champions League no meio da semana. Julian Alvarez e Alexander Sorloth marcaram, e o resultado trouxe estabilidade à equipe, que havia perdido para o Bayern de Munique e o Barcelona no início deste mês.
Em LaLiga, o Atlético tem tido resultados melhores. No fim de semana passado, venceu o Getafe por 3 a 0, resultado que deu a Simeone sua 345ª vitória na competição, e ocupa o terceiro lugar na tabela.
O Elche vive uma situação bem diferente. O time de Martin Anselmi está em 19º lugar e chega para a partida após empatar em 1 a 1 com o Levante, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas na liga.
O time da casa tem um resultado recente que mostra sua capacidade de dificultar a vida do Atlético. Venceu este confronto por 3 a 2 em abril, e a torcida no Martínez Valero espera outra atuação aguerrida.
O Atlético não contará com Cristian Romero e Ademola Lookman, mas Alvarez voltou a marcar gols e Koke está novamente à disposição.
Escalações de Elche x Atlético de Madrid
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Anselmi
- D. Simeone