Ela tem 60 anos... O primeiro gol elimina a Inglaterra da Copa do Mundo

A seleção do Congo possui um histórico favorável que pode levá-la a protagonizar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção da Inglaterra.

A seleção do Congo levou apenas 7 minutos para marcar o primeiro gol contra a Inglaterra, durante a partida que os enfrentou no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

De acordo com a BBC, a seleção da Inglaterra não venceu nenhuma partida em que sofreu o primeiro gol em uma Copa do Mundo há exatamente 60 anos.

A última vez que os “Três Leões” conseguiram reverter uma desvantagem para conquistar a vitória na Copa do Mundo foi na final da edição de 1966, disputada na Inglaterra, que terminou com uma vitória por 4 a 2.

Desde então, a seleção da Inglaterra ficou atrás no placar em 13 partidas da Copa do Mundo, sem conseguir vencer nenhuma delas, e busca superar essa sequência contra o Congo para continuar sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo enfrentará a seleção do México, que se classificou para as oitavas de final após vencer o Equador por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira.