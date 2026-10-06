Egoísta e quer jogar até os 49 anos: lenda de Portugal dispara contra Cristiano Ronaldo

António Simões, lenda do Benfica e da seleção portuguesa, dirigiu críticas diretas a Cristiano Ronaldo, capitão do "Brasil da Europa", em meio à recente crise com o treinador da seleção, Jorge Jesus.

Simões, que conquistou a medalha de bronze com Portugal na Copa do Mundo de 1966, falou sobre a crise depois de tomar conhecimento do comunicado emitido pelo capitão da seleção portuguesa, no qual ele explicou em detalhes as circunstâncias da divergência e os acontecimentos que antecederam sua saída da concentração da seleção.

Simões disse, em declarações destacadas pelo jornal português "A Bola": "É melhor encontrar uma forma de fazer as pazes do que continuar na guerra. Isso não tem sentido nenhum. Se houver condições que permitam o regresso de Cristiano, que ele seja bem-vindo, mas por parte de todos, e não de algumas pessoas que se escondem".

E acrescentou: "Não temos de dar razão a Cristiano Ronaldo, e acho que ele não a tem agora, mas se ele reconhecer que cometeu um erro, não devemos julgá-lo. Vamos dar-lhe a oportunidade, sobretudo de ter uma despedida à altura da sua posição e do seu prestígio".

Simões pediu que todas as partes tenham racionalidade, dizendo: "O que se exige é bom senso e tolerância. Temos conflitos com todos. Se Cristiano quiser isso, deem-lhe essa oportunidade. Não estou aqui a defender Cristiano, nem Jesus, nem ninguém; estou a defender o bom senso. Que se encontrem, conversem e encontrem uma solução. Como seria bonito se isso acontecesse. Essa é a minha maior esperança".

"Às vezes sentimos que ele só pensa em si mesmo"

Simões passou a falar sobre a personalidade de Ronaldo, dizendo: "Às vezes sentimos que ele só pensa em si mesmo. Vivi essa experiência na Copa do Mundo da África do Sul, e tive a oportunidade de conversar com ele. Já naquela altura vi um pequeno sinal de que não devia ser assim".

E acrescentou: "Esse jogador tem toda essa carreira, já se tornou maduro e um homem, e tem de encontrar uma forma de pensar para além do egoísmo. Não é só marcar gols, é também sobre o jogo. Essas coisas têm de fazer parte dele".

E prosseguiu: "Se ele entender isso, teremos uma festa de despedida maravilhosa para ele. Ele quer jogar? Veremos, pois isso cabe ao treinador, que é quem decide se ele é capaz disso ou não".

Quando questionado se Ronaldo, de 41 anos, ainda representa uma mais-valia real para a seleção portuguesa, Simões respondeu: "Tenho dúvidas sobre isso. A questão exige muito mais do que apenas ser útil, e é preciso ter atenção ao que dizemos. Quando se tem 41 anos, é preciso ter consciência de que se pode ser útil em determinado momento do jogo, e a sua presença pode ser influente pelo grande prestígio que o seu nome carrega, e essas são coisas que o treinador tem de saber gerir".

E acrescentou: "Se ele quer jogar, isso não é crime, mas tem de entender que querer jogar não significa disputar a partida inteira".

Simões recusa falar sobre a punição de Ronaldo

Sobre a possível punição a Ronaldo após sua saída da concentração da seleção, Simões disse: "A questão depende dos critérios adotados. É preciso olhar para o que aconteceu, e há várias formas de punição. Conversem primeiro, e se cada um tiver de pedir desculpa ao outro, que o façam".

E prosseguiu: "Que bela mensagem cívica eles poderiam dar a Portugal. Há radicalismo de um lado e do outro. Eles querem encontrar-se a meio caminho? Se for apenas de um lado, isso não é possível".

Simões rejeitou a ideia de que a ausência de Ronaldo afetou seus companheiros de seleção, dizendo: "Quando olho para a partida, não me parece que haja o mínimo impacto sobre a equipe, nada, zero. A equipe jogou bem e venceu".

E esclareceu: "Isso não significa que Ronaldo tenha de estar fora da seleção, mas ele pode ser útil sem ser titular, e não é necessário que jogue 90 minutos".

E acrescentou, com ironia: "Ronaldo foi o jogador que disputou o maior número de minutos com Roberto Martínez, e isso não parece lógico. Depois de marcar 1000 gols, Cristiano Ronaldo vai continuar a jogar pela seleção até aos 49 anos".

O comentário de Simões surgiu no contexto da sua fala sobre a Copa do Mundo prevista para ser realizada na Arábia Saudita, antes de comparar Ronaldo a duas lendas como Eusébio e Maradona.

"Por que ele deveria receber tratamento especial?"

Sobre a decisão de Jorge Jesus de fazer Ronaldo começar a aquecer e depois não o colocar em campo, Simões disse: "Não vou entrar nessa discussão, porque Jesus tem toda a competência para fazer Ronaldo começar a aquecer por um minuto ou por 30 minutos, pois ele é o treinador".

E acrescentou: "Por que ele deveria receber tratamento especial? Ele tem uma posição diferente, mas não é um jogador da equipe? Parem com essas coisas, e não as alimentem".

E prosseguiu: "O que ele quis fazer, teve liberdade para fazer, e isso é problema de quem o fez. Todos nós chegamos ao fim".

Simões recuperou suas memórias com uma série de lendas do futebol, dizendo: "Joguei ao lado do rei chamado Eusébio, e fui contemporâneo de Pelé e Maradona, e nunca vi na minha vida algo assim acontecer em torno de um rei".

E encerrou suas declarações questionando: "Um homem com 41 anos a jogar futebol... não seria melhor que parasse?".