Egito com 100%... Análise das chances de todas as seleções de passarem pelas fases de grupos da Copa do Mundo

Algumas seleções já garantiram sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, enquanto outras precisam lutar na terceira rodada da fase de grupos para se juntar às equipes já classificadas para as fases eliminatórias.
Já se classificaram oficialmente o México, a África do Sul, a Suíça, o Canadá, a Bósnia e Herzegovina, o Brasil, o Marrocos, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Noruega, a Argentina e a Colômbia.
Por outro lado, algumas seleções foram oficialmente eliminadas da Copa do Mundo: República Tcheca, Catar, Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.
As duas primeiras colocadas de cada chave, além das oito melhores terceiras colocadas, avançam para a fase seguinte.
Nesse sentido, a rede de estatísticas “Opta”, segundo o site “Foot Mercato”, divulgou as porcentagens das seleções restantes que disputam a classificação para as oitavas de final da seguinte forma:
- Grupo 1: Coreia do Sul, com 87,76%
- Grupo 3: Escócia, com 24,86%
- Grupo 4: Austrália com 93,36% e Paraguai com 88,08%
- Grupo 5: Costa do Marfim com 93,29%, Equador com 18,15% e Curaçao com 17,58%
- Grupo 6: Holanda com 100%, Japão com 100% e Suécia com 91,50%
- Grupo 7: Egito com 100%, Bélgica com 91,96%, Irã com 56,61% e Nova Zelândia com 7,99%
- Oitavo grupo: Espanha com 100%, Cabo Verde com 66,72%, Uruguai com 38,19% e Arábia Saudita com 33,27%
- Grupo 9: Senegal com 72,18% e Iraque com 1,12%
- Grupo 10: Áustria com 97,15% e Argélia com 82,09%
- Grupo XI: Portugal com 100%, República Democrática do Congo com 41,59% e Uzbequistão com 1,68%
- Grupo 12: Inglaterra com 100%, Gana com 100% e Croácia com 94,86%