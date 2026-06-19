Editorial da Premier League: Partida fácil para o Arsenal... e um desafio difícil para o City e o Liverpool

O Coventry City, recém-promovido à Premier League, enfrentará o Arsenal, atual campeão da competição, na partida de abertura da temporada da Premier League.

A BBC divulgou a programação da primeira rodada da Premier League, que terá início na sexta-feira, 21 de agosto, com a primeira partida do Coventry City na Premier League em 25 anos.

O Coventry City enfrentará o Arsenal, time que, sob o comando do técnico Mikel Arteta, conquistou seu primeiro título da Premier League desde 2004.

Já o Hull City, que subiu pela repescagem, recebe o Manchester United no sábado, 22 de agosto, enquanto o Ipswich Town recebe o Sunderland no mesmo dia.

O Manchester City iniciará sua temporada sem o técnico Pep Guardiola, em casa, contra o Bournemouth, no domingo, 23 de agosto — time que também começa a temporada com um novo técnico, Marco Rose.

Já a primeira partida do Liverpool sob o comando de Andoni Iraola, que substituiu Arne Slot, será fora de casa contra o Newcastle no mesmo dia.Já o Chelsea iniciará sua temporada sob o comando de Xabi Alonso, fora de casa contra o Fulham, na segunda-feira, 24 de agosto, com o Fulham ainda em busca de um novo técnico após a saída de Marco Silva.