Éder Militão realizará cirurgia no joelho e está fora da Copa do Mundo

Éder Militão está fora da Copa do Mundo de 2026, como informa o jornal espanhol Marca. O zagueiro da seleção brasileira e do Real Madrid passará por cirurgia nos próximos dias, após sofrer nova lesão muscular na perna esquerda. Com prazo estimado de recuperação entre quatro e cinco meses, o defensor não terá condições de disputar o torneio, que começa em junho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A nova lesão aconteceu na última semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Alavés, por La Liga. Militão deixou o campo com dores e exames posteriores apontaram problema no bíceps femoral da perna esquerda. Inicialmente, havia expectativa de tratamento conservador, mas a reincidência no local levou o departamento médico a optar pelo procedimento cirúrgico.

O caso preocupa especialmente porque o jogador já havia enfrentado lesão semelhante no fim de 2025, ficando quase quatro meses afastado dos gramados. A repetição do problema tornou a cirurgia a alternativa considerada mais segura para evitar novas recaídas e permitir recuperação completa para a próxima temporada europeia. O procedimento será realizado na Finlândia, onde atua Lasse Lempainen, um dos maiores especialistas do mundo em lesões musculares.

A expectativa é que Militão volte aos treinos apenas entre setembro e outubro, mirando o início da temporada 2026/27 pelo Real Madrid. Dessa forma, além de perder o restante da atual temporada, o brasileiro também desfalcará a equipe de Carlo Ancelotti na principal competição de seleções do calendário.

A ausência de Militão representa mais um problema para a seleção brasileira às vésperas do Mundial. Titular frequente e peça importante no sistema defensivo, o zagueiro era cotado para ser um dos quatro defensores titulares, atuando na dupla de zaga ou como lateral. Sem ele, a comissão técnica precisará buscar novas opções para recompor o setor defensivo antes da convocação final, que acontecerá no dia 18 de maio.