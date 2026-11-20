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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, pediu equilíbrio antes do retorno da equipe à Premier League contra o Fulham. Após uma queda nos resultados antes da pausa para as seleções, o italiano quer proteger seus principais jogadores da crescente pressão externa.

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Em busca de estabilidade em meio às críticas

Ao avaliar a sequência recente de resultados, Maresca destacou a necessidade de uma análise equilibrada, especialmente após o início espetacular de sua primeira temporada à frente do City na Premier League. Sob seu comando, a equipe conquistou um recorde de sete vitórias consecutivas, o melhor início de um treinador na história da competição. No entanto, o City sofreu três derrotas nas partidas seguintes, antes da pausa para as seleções , que termina com o confronto em casa contra o Fulham no sábado.

“Acho que sempre há um motivo para você ganhar ou perder um jogo, sem dúvida. Mas é uma questão de equilíbrio”, explicou Maresca. “Não éramos perfeitos no começo, quando estávamos vencendo, e não fomos tão ruins quando perdemos os últimos três jogos. Por isso, é uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre as duas coisas. E, mais uma vez, com jogadores novos e um novo treinador, isso faz parte do processo.”

Maresca sabe que mesmo as temporadas de maior sucesso raramente são livres de obstáculos. Ele lembrou aos torcedores que as dificuldades fazem parte da busca por títulos. “Em toda temporada em que você conquista algo importante, também passa por momentos difíceis. Eu estava aqui na temporada da tríplice coroa, e tivemos alguns momentos ruins. É normal perder alguns pontos ao longo da temporada, ainda mais quando você começa algo novo, como no nosso caso, com um novo treinador, novos jogadores e tudo mudando.”

Defesa de Donnarumma

As atuações individuais passaram a ser ainda mais analisadas durante a pausa, especialmente as de Gianluigi Donnarumma. O goleiro italiano viveu um período difícil com a seleção na Liga das Nações da Uefa. Ele cometeu um erro de grande repercussão que permitiu à França abrir o placar na vitória da Itália por 3 a 1 e, depois, sofreu quatro gols contra a Bélgica. Donnarumma também cometeu vários erros custosos pelo Manchester City na temporada 2026/27, incluindo uma falha contra o Aston Villa que permitiu a Nicolas Jackson marcar. Contra o RB Leipzig, deixou o primeiro pau desprotegido quando Ridle Baku balançou as redes de um ângulo difícil. Ele ainda foi criticado por sua atuação na derrota do City por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League.

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Maresca defendeu seu goleiro titular , reconhecendo os erros, mas ressaltando sua capacidade de fazer defesas. “Ele tem jogado bem”, disse Maresca sobre Donnarumma. “Acho que, pela seleção, ele cometeu um erro na saída de bola. Mas, na Itália, foi o melhor em campo naquela partida, fez muitas boas defesas. Cometemos alguns erros nos últimos jogos. Gigi fez parte disso. Ele sabe. Espero que não cometa mais erros. Ele vai começar jogando contra o Fulham.”

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A pressão pelo valor da transferência

Enzo Fernandez também está sob os holofotes desde que chegou ao City vindo do Chelsea em uma transferência de cerca de 125 milhões de libras. O meio-campista argentino disputou 14 partidas em todas as competições até agora nesta temporada, marcou dois gols e deu uma assistência. Suas atuações têm sido examinadas de perto após a cara transferência de Stamford Bridge.

“Ganhamos jogos com Enzo em campo. Sei que, quando há uma derrota, todos procuramos entender o motivo e, às vezes, achamos que foi por isso ou por aquilo”, acrescentou Maresca. “Às vezes, provavelmente precisamos de mais equilíbrio, de jogadores diferentes em campo. Depende do jogo. Mas ganhamos jogos com Enzo e perdemos jogos com Enzo. Não é só o Enzo. Não posso controlar quanto pagamos pelos jogadores. As pessoas podem achar que ele nunca vai cometer um erro. Ele é um ser humano e vai cometer alguns erros.”

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Um passo de cada vez para o City

Com a chegada da fase decisiva do ano, Maresca evita entrar em discussões sobre a disputa pelo título ou possíveis conquistas em 2027. O Manchester City ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, com 21 pontos, um a menos que o Brighton, segundo colocado, e seis atrás do atual campeão, o Arsenal. O técnico do City, porém, adotou a filosofia de pensar em um jogo de cada vez e concentra toda a atenção na tarefa imediata de superar um Fulham difícil de bater.

“Vencer no sábado [contra o Fulham] é meu principal objetivo. Gosto de pensar em um jogo de cada vez”, afirmou. “Não gosto de pensar em fevereiro ou março. Gosto de me concentrar no próximo jogo. Depois, quando chegarmos a março e ao fim da temporada, veremos onde estamos e poderemos definir nossas metas e objetivos.”