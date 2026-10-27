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O confronto do Arsenal com o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa sofreu uma interrupção inusitada na noite de terça-feira, quando um drone não autorizado levou a arbitragem a paralisar a partida. O jogo da quarta fase havia começado havia poucos minutos quando o objeto misterioso foi avistado, gerando preocupações com a segurança no Highbury Stadium.

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Mistério em Highbury interrompe partida da Copa da Liga Inglesa

A Copa da Liga Inglesa costuma proporcionar surpresas, mas poucos poderiam prever o que aconteceu durante a visita do Arsenal ao Fleetwood Town. Poucos instantes depois do apito inicial, a partida foi interrompida de repente quando um drone misterioso começou a pairar diretamente sobre o campo.

A equipe da League Two vivia uma ocasião importante diante do gigante da Premier League, mas a atenção logo se voltou do gramado para o céu, enquanto jogadores e torcedores observavam a cena sem entender o que acontecia. O árbitro Michael Salisbury precisou agir imediatamente e parou o jogo aos oito minutos para consultar os responsáveis pela segurança do estádio e as comissões técnicas das duas equipes.

O clima no Highbury Stadium, que era de grande entusiasmo antes do início da partida, deu lugar à confusão enquanto a paralisação se estendia por quase dez minutos. Inicialmente, os jogadores permaneceram no gramado, trocando passes para se manterem em atividade, mas o árbitro acabou orientando as duas equipes a se dirigirem à lateral do campo enquanto a situação era avaliada. Segundo a SkySports, algumas pessoas chegaram a brincar sobre a presença de vida extraterrestre enquanto o objeto voador não identificado permanecia parado acima de uma das arquibancadas, em uma cena raramente vista no futebol profissional inglês.





Polícia intervém para restabelecer a ordem

Os protocolos de segurança foram acionados imediatamente, depois que dirigentes do Fleetwood Town confirmaram que o drone não era um equipamento autorizado do clube nem das equipes de transmissão. A situação exigiu uma resposta rápida das autoridades locais para garantir que a partida pudesse continuar com segurança e sem novas interrupções.

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Segundo o The Sun, a polícia precisou intervir e informar à equipe de arbitragem que havia localizado o operador do aparelho, o que permitiu a retomada do jogo assim que a segurança do espaço aéreo foi garantida.

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A paralisação durou aproximadamente oito minutos no total. Nesse período, a torcida se divertiu com vários cantos sobre o visitante aéreo. Quando o drone finalmente se afastou do perímetro do estádio, a tensão diminuiu e a atenção voltou ao confronto de Davi contra Golias no gramado. A partida foi reiniciada com bola ao chão após a liberação do responsável pela segurança do estádio, conforme confirmou a Sky Sports.

Arteta e Arsenal mantêm o foco

Apesar da distração, a equipe de Mikel Arteta precisava manter a concentração diante de um Fleetwood que havia chegado à quarta fase sem sofrer nenhum gol na competição. Antes da partida, o técnico do Arsenal havia destacado a importância de respeitar o adversário. “Nossa reputação, nosso orgulho, tudo está em jogo. Então, toda vez que você disputa uma partida de futebol, especialmente contra uma equipe de outra divisão, respeite o jogo, respeite cada adversário porque eles merecem isso, e depois tente vencer e jogar um pouco melhor do que eles”, afirmou, segundo reportagem do The Independent.

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O espanhol prosseguiu em sua avaliação do confronto, destacando os riscos inerentes aos jogos de copa: “Sabemos do risco e, no futebol, as coisas podem ficar muito equilibradas no momento em que uma equipe consegue se igualar à outra em certos aspectos. Por isso, nossos fundamentos e hábitos precisam estar no mais alto nível para que possamos vencer a partida.”