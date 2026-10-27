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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Mohamed Saeed
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É um OVNI?! Jogo da Copa da Liga Inglesa é paralisado após drone ser visto sobrevoando o estádio e polícia intervir

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O confronto do Arsenal com o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa sofreu uma interrupção inusitada na noite de terça-feira, quando um drone não autorizado levou a arbitragem a paralisar a partida. O jogo da quarta fase havia começado havia poucos minutos quando o objeto misterioso foi avistado, gerando preocupações com a segurança no Highbury Stadium.

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Mistério em Highbury interrompe partida da Copa da Liga Inglesa

A Copa da Liga Inglesa costuma proporcionar surpresas, mas poucos poderiam prever o que aconteceu durante a visita do Arsenal ao Fleetwood Town. Poucos instantes depois do apito inicial, a partida foi interrompida de repente quando um drone misterioso começou a pairar diretamente sobre o campo.

A equipe da League Two vivia uma ocasião importante diante do gigante da Premier League, mas a atenção logo se voltou do gramado para o céu, enquanto jogadores e torcedores observavam a cena sem entender o que acontecia. O árbitro Michael Salisbury precisou agir imediatamente e parou o jogo aos oito minutos para consultar os responsáveis pela segurança do estádio e as comissões técnicas das duas equipes.

O clima no Highbury Stadium, que era de grande entusiasmo antes do início da partida, deu lugar à confusão enquanto a paralisação se estendia por quase dez minutos. Inicialmente, os jogadores permaneceram no gramado, trocando passes para se manterem em atividade, mas o árbitro acabou orientando as duas equipes a se dirigirem à lateral do campo enquanto a situação era avaliada. Segundo a SkySports, algumas pessoas chegaram a brincar sobre a presença de vida extraterrestre enquanto o objeto voador não identificado permanecia parado acima de uma das arquibancadas, em uma cena raramente vista no futebol profissional inglês.


Polícia intervém para restabelecer a ordem

Os protocolos de segurança foram acionados imediatamente, depois que dirigentes do Fleetwood Town confirmaram que o drone não era um equipamento autorizado do clube nem das equipes de transmissão. A situação exigiu uma resposta rápida das autoridades locais para garantir que a partida pudesse continuar com segurança e sem novas interrupções.

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Segundo o The Sun, a polícia precisou intervir e informar à equipe de arbitragem que havia localizado o operador do aparelho, o que permitiu a retomada do jogo assim que a segurança do espaço aéreo foi garantida.

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A paralisação durou aproximadamente oito minutos no total. Nesse período, a torcida se divertiu com vários cantos sobre o visitante aéreo. Quando o drone finalmente se afastou do perímetro do estádio, a tensão diminuiu e a atenção voltou ao confronto de Davi contra Golias no gramado. A partida foi reiniciada com bola ao chão após a liberação do responsável pela segurança do estádio, conforme confirmou a Sky Sports.

Arteta e Arsenal mantêm o foco

Apesar da distração, a equipe de Mikel Arteta precisava manter a concentração diante de um Fleetwood que havia chegado à quarta fase sem sofrer nenhum gol na competição. Antes da partida, o técnico do Arsenal havia destacado a importância de respeitar o adversário. “Nossa reputação, nosso orgulho, tudo está em jogo. Então, toda vez que você disputa uma partida de futebol, especialmente contra uma equipe de outra divisão, respeite o jogo, respeite cada adversário porque eles merecem isso, e depois tente vencer e jogar um pouco melhor do que eles”, afirmou, segundo reportagem do The Independent.

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O espanhol prosseguiu em sua avaliação do confronto, destacando os riscos inerentes aos jogos de copa: “Sabemos do risco e, no futebol, as coisas podem ficar muito equilibradas no momento em que uma equipe consegue se igualar à outra em certos aspectos. Por isso, nossos fundamentos e hábitos precisam estar no mais alto nível para que possamos vencer a partida.”

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”