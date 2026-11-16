“É só olhar o Instagram dele!”: Cody Gakpo brinca com a carreira de modelo de Virgil van Dijk e elogia Florian Wirtz

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O atacante da Holanda Cody Gakpo elogiou seu companheiro de clube Florian Wirtz pela adaptação excepcional ao Liverpool. Gakpo também reagiu com bom humor aos elogios de Jurgen Klopp à aparência marcante do capitão Virgil van Dijk.

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Forte ligação com o Liverpool na seleção dos Países Baixos

Enquanto os Países Baixos se preparam para o grande confronto com a Alemanha pela Liga das Nações da UEFA, a forte presença de jogadores do Liverpool na seleção holandesa tem sido um dos principais assuntos. Com Jürgen Klopp, ex-técnico de Gakpo no Liverpool, à frente da seleção alemã, os rostos conhecidos de Anfield estão naturalmente no centro das atenções da imprensa antes da partida.

De discussões táticas a brincadeiras descontraídas, a ligação com o Liverpool segue forte entre os jogadores da seleção dos Países Baixos.

Gakpo reage à opinião de Klopp sobre Van Dijk

Durante uma entrevista à imprensa, Gakpo foi convidado a comentar declarações recentes de Jurgen Klopp, que, em tom de brincadeira, descreveu Virgil van Dijk como um dos jogadores mais bonitos e disse que o companheiro de Gakpo na seleção dos Países Baixos e no Liverpool é um dos jogadores mais bonitos que já conheceu. O atacante não conseguiu esconder a diversão com a pergunta.

“Se você olhar a página do Virgil no Instagram, há algumas fotos dele como modelo, então acho que todo mundo concorda que ele é bonito!”, disse Gakpo, rindo.

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Além da brincadeira, a liderança e a presença imponente de Van Dijk continuam sendo pilares fundamentais tanto para o clube quanto para a seleção.

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Gakpo elogia a adaptação tranquila de Florian Wirtz

Ao falar sobre o clube, Gakpo elogiou muito Florian Wirtz, jogador da seleção alemã e seu companheiro no Liverpool, destacando a extraordinária inteligência de jogo do meia e sua excelente fase recente na Premier League.

“Quanto à situação dele no clube, acho que, na última partida, ele jogou de forma incrível: marcou um gol, deu uma assistência e foi muito importante para nós”, disse Gakpo.

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“Como equipe, conhecemos a qualidade que ele tem. Ele mostra isso em todos os jogos e treinos. É um jogador extraordinário.”

Inteligência para superar a pressão do alto valor da transferência

Gakpo reconheceu que chegar a um clube histórico como o Liverpool após uma transferência de alto valor nunca é fácil, nem mesmo para veteranos experientes, mas ressaltou que a excepcional visão de jogo de Wirtz o torna indispensável.

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“Chegar ao Liverpool por um valor de transferência alto certamente torna o processo de adaptação a esta liga difícil para qualquer um, até para jogadores que atuam aqui há dez anos”, observou Gakpo.

“No entanto, ele tem uma inteligência de jogo incrível. A maneira como lê o jogo e dita o ritmo é muito importante para o nosso estilo de jogo. Estamos muito felizes por tê-lo conosco.”