"É São Paulo, ou São Paulo": Luis Fabiano não quis nem saber de fechar com o Corinthians

O ex-jogador Luis Fabiano, ídolo do São Paulo, poderia ter defendido o Corinthians, mas escolheu retornar ao Tricolor paulista no Brasil após sair do Sevilla, em 2011.

Nesta segunda-feira, aniversário de 41 anos de Luis Fabiano, o assessor de imprensa do São Paulo, Felipe Espindola, publicou um vídeo de bastidores da época da negociação, no qual o atacante diz que não defenderia outro time no Brasil (veja abaIxo).

"Não, que Corinthians... tem que ser São Paulo. Não, outro time do Brasil não. Ou é São Paulo ou é nada. No Brasil é São Paulo ou São Paulo. Acho que nem conseguiria jogar em outro time. Não Flamengo, todo respeito a todos os times mas se não é São Paulo não dá, não. Juju (Juvenal Juvêncio, ex-presidente) vai fazer esse esforço. Com certeza vamos conseguir. O São Paulo é minha casa, não tem jeito", disse o atacante, na época.

Recentemente, em entrevista ao programa "Arena SBT", Luis Fabiano confirmou ter recebido proposta do Timão.

"Nada contra o Corinthians, respeito muito. É um grande clube e tem uma torcida espetacular, fantástica. Se eu tivesse vontade, teria jogado. O Corinthians me ofereceu um grande contrato em 2011. Eu estava no Sevilla. O Andrés fez uma grande proposta, eram cinco anos de contrato. Eu estava machucado... Eu achei melhor não vir. Na sequência, o São Paulo ficou sabendo e foi me segurar".

Luis Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, com 212 gols. O líder é Serginho Chulapa, com 242 gols. No Brasil, além do São Paulo, ele atuou por Ponte Preta e Vasco.