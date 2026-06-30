É oficial... O Milan contrata Ramos em uma negociação gigantesca

O clube italiano Milan anunciou oficialmente a contratação do atacante da seleção portuguesa Gonzalo Ramos, por meio de um contrato de longo prazo válido até 30 de junho de 2031, reforçando assim o ataque dos “Rossoneri” nos próximos anos, O valor financeiro da transferência do astro português foi de 74 milhões de euros como valor fixo, além de incentivos e bônus adicionais vinculados ao desempenho e às conquistas.

Ramos, nascido na cidade de Olhao em 20 de junho de 2001, iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base dos clubes portugueses Olhanense e Benfica; lá, ele subiu às categorias principais do último antes de fazer sua estreia profissional em 2019. O jovem atacante disputou mais de 100 partidas com a camisa do Benfica, marcando 41 gols, destacando-se como um dos maiores talentos promissores de Portugal e contribuindo de forma decisiva para a conquista do título da Primeira Liga portuguesa na temporada 2022-2023.

No verão de 2023, o astro português se transferiu para o Paris Saint-Germain, da França, onde continuou sua trajetória nos mais altos níveis do futebol europeu. Durante sua passagem pela capital francesa, Ramos conquistou um histórico repleto de conquistas e títulos: foi campeão do Campeonato Francês três vezes, da Copa da França duas vezes e da Copa dos Campeões da França três vezes. Além disso, ele saboreou a glória continental ao conquistar duas vezes a Liga dos Campeões da Europa, uma vez a Supercopa da Europa, além do título da Copa Intercontinental, marcando 45 gols em 131 partidas disputadas com a camisa do Paris Saint-Germain.

No âmbito internacional, Ramos tornou-se um pilar fundamental da seleção portuguesa desde sua estreia, em novembro de 2022; representou seu país em duas edições da Copa do Mundo, além de ter contribuído para levar o “Brasil da Europa” ao título da Liga das Nações na temporada de 2024-2025.

O atacante de 25 anos fez questão de enviar uma mensagem de agradecimento e despedida por meio de suas contas oficiais nas redes sociais ao seu antigo clube, dizendo: “Hoje, se encerra uma das páginas mais importantes da minha carreira no futebol. Vestir a camisa do Paris Saint-Germain foi um privilégio e uma honra dos quais me orgulharei por toda a vida.”

O ex-atacante português, que vestia a camisa nº 9, acrescentou: “Juntos, escrevemos uma história inesquecível; conquistamos dois títulos da Liga dos Campeões, além de vários outros títulos nacionais, e compartilhamos momentos que permanecerão gravados na memória de todos os que participaram dessa aventura. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, à diretoria e, acima de tudo, à enorme torcida”.

Ramos continuou em sua mensagem emocionante: “Obrigado por acreditarem em mim, por nos apoiarem nos momentos difíceis e por comemorarem cada vitória que conquistamos. O apoio de vocês foi fundamental para todos os nossos sucessos. Hoje estou partindo, mas deixo uma parte do meu coração neste clube. O Paris Saint-Germain sempre será o meu lar, e continuarei orgulhoso por ter contribuído para escrever um capítulo da sua história... Obrigado a todos por tudo.”

Antes de encerrar sua trajetória na capital francesa, o Paris Saint-Germain fez questão de se despedir de seu craque com uma última mensagem oficial; conforme divulgado nas redes sociais oficiais do clube: “O Paris Saint-Germain agradece a Gonzalo Ramos por seu profissionalismo, seu comprometimento e sua contribuição para os inúmeros sucessos do clube, desejando-lhe todo o sucesso em sua carreira futura.”