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Galatasaray-v-Trabzonspor-Turkish-Super-LeagueAFP
Khaled Mahmoud

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É oficial... O Manchester United anuncia mais uma vez o empréstimo de Onana

A. Onana
Trabzonspor
Manchester United
Campeonato Turco
Premier League
Camarões
Turquia
England

O clube inglês Manchester United anunciou oficialmente, por meio de seu site, a transferência de seu goleiro da seleção camaronense, André Onana, para o clube turco Trabzonspor, por empréstimo, para defender as cores do time durante toda a nova temporada de futebol (2026-2027), A transação ainda aguarda a conclusão dos trâmites da carteira internacional e do registro oficial.

Essa mudança representa o retorno do astro camaronês ao estádio “Babara Park”, sede do clube turco; depois de ter passado pela equipe em um empréstimo extremamente bem-sucedido na temporada passada, durante o qual disputou 40 partidas em diversas competições e desempenhou um papel fundamental ao levar o Trabzonspor a terminar a Superliga Turca em terceiro lugar e conquistar o título da Copa da Turquia.

Onana havia se juntado às fileiras dos “Diabos Vermelhos” no verão de 2023, vindo do Inter de Milão, da Itália, e disputou 102 partidas oficiais com a camisa do clube inglês.

Por sua vez, a diretoria do Manchester United, por meio de seu site oficial, expressou gratidão e apreço ao goleiro camaronês, transmitindo os votos de todos no clube de “boa sorte e sucesso total” em sua nova etapa e no desafio que assumiu na Liga Turca.

Vale lembrar que Onana tem um contrato oficial com o Manchester United válido até 2028, após ter se juntado ao time vindo do Inter de Milão em uma transação no valor de 47,2 milhões de libras esterlinas.

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